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GiliSoft Video UniReel для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:18.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:4.82 Мб
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Gilisoft Video UniReel — программа, созданная для упрощения процесса трансформации видеоконтента в уникальные и привлекательные ролики. Она разработана с учетом современных потребностей пользователей социальных сетей, которым необходимо создавать качественный и разнообразный контент с минимальными усилиями. Приложение позволяет максимально эффективно использовать уже имеющиеся видеоматериалы, превращая их в совершенно новые.

Программа предлагает широкий набор функций для обработки видео, начиная от базовых преобразований и заканчивая интеллектуальными инструментами, которые облегчают создание контента. Простой и понятный интерфейс обеспечивает доступ к ключевым функциям, что делает приложение удобным даже для пользователей без опыта работы с видеоредакторами.

Основной функционал Gilisoft Video UniReel сосредоточен на преобразовании существующих видео. Пользователь может загружать как отдельные файлы, так и целые папки, позволяя программе автоматически выбирать подходящие медиафайлы. Приложение предлагает гибкую настройку параметров обработки, что позволяет адаптировать результаты под конкретные требования.

Список основных возможностей приложения Gilisoft Video UniReel:

  • Преобразование видеоконтента с помощью интеллектуальных фильтров и эффектов.
  • Поддержка загрузки отдельных видео или целых папок с автоматическим выбором файлов.
  • Инструменты для изменения скорости воспроизведения, зеркального отображения, наложения границ и изменения фона.
  • Возможность настройки режима просмотра экрана и удаления отдельных фрагментов видео.
  • Встроенные функции извлечения кадров, интерполяции и модификации MD5.
  • Автоматизация применения эффектов и фильтров, включая случайные переходы и удаление индикаторов выполнения.
  • Набор инструментов для работы с видео: нарезка, объединение, обрезка, поворот, наложение водяных знаков и сжатие.
  • Доступ к дополнительным модулям для расширения функциональности, например, для загрузки видео с YouTube.
  • Инструменты на базе искусственного интеллекта для изменения фона, извлечения субтитров и удаления тишины.
  • Поддержка создания контента для социальных сетей, включая автоматизацию репостов.
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