Water Reminder PRO для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.10.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:61.14 Мб
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Water Reminder PRO – приложение, которое помогает поддерживать водный баланс организма, настроить питьевой режим и следить за ежедневным потреблением жидкости. Программа учитывает индивидуальные параметры, такие как возраст, вес, климатические условия и уровень физической активности. Она подойдет как для тех, кто хочет улучшить общее самочувствие, так и для людей, стремящихся к снижению веса с помощью правильной гидратации.

Приложение предлагает гибкие настройки графика потребления воды, удобные напоминания и встроенные инструменты для расчета индивидуальной нормы жидкости. Пользователи могут отслеживать не только воду, но и другие напитки, включая добавленные вручную, а также создавать собственные планы гидратации.

Основные возможности приложения:

  • Индивидуальный расчет нормы воды на основе личных параметров.
  • Интерактивный калькулятор суточной нормы жидкости.
  • Таймер напоминаний, помогающий не забывать о приеме воды в течение дня.
  • Настраиваемые уведомления с выбором звуков оповещений.
  • Поддержка отслеживания различных напитков, включая коктейли и уникальные рецепты.
  • Возможность создания собственного питьевого плана для похудения или физической активности.
  • Удобный интерфейс с виджетами для быстрого доступа к функциям.
  • Визуальное отображение прогресса и ежедневных результатов.
  • Учет климатических условий и физической нагрузки при настройке питьевого режима.
  • Помощь в формировании полезной привычки регулярного употребления воды.
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