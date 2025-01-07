Water Reminder PRO – приложение, которое помогает поддерживать водный баланс организма, настроить питьевой режим и следить за ежедневным потреблением жидкости. Программа учитывает индивидуальные параметры, такие как возраст, вес, климатические условия и уровень физической активности. Она подойдет как для тех, кто хочет улучшить общее самочувствие, так и для людей, стремящихся к снижению веса с помощью правильной гидратации.

Приложение предлагает гибкие настройки графика потребления воды, удобные напоминания и встроенные инструменты для расчета индивидуальной нормы жидкости. Пользователи могут отслеживать не только воду, но и другие напитки, включая добавленные вручную, а также создавать собственные планы гидратации.

Основные возможности приложения: