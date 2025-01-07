Water Reminder PRO для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.10.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|61.14 Мб
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Water Reminder PRO – приложение, которое помогает поддерживать водный баланс организма, настроить питьевой режим и следить за ежедневным потреблением жидкости. Программа учитывает индивидуальные параметры, такие как возраст, вес, климатические условия и уровень физической активности. Она подойдет как для тех, кто хочет улучшить общее самочувствие, так и для людей, стремящихся к снижению веса с помощью правильной гидратации.
Приложение предлагает гибкие настройки графика потребления воды, удобные напоминания и встроенные инструменты для расчета индивидуальной нормы жидкости. Пользователи могут отслеживать не только воду, но и другие напитки, включая добавленные вручную, а также создавать собственные планы гидратации.
Основные возможности приложения:
- Индивидуальный расчет нормы воды на основе личных параметров.
- Интерактивный калькулятор суточной нормы жидкости.
- Таймер напоминаний, помогающий не забывать о приеме воды в течение дня.
- Настраиваемые уведомления с выбором звуков оповещений.
- Поддержка отслеживания различных напитков, включая коктейли и уникальные рецепты.
- Возможность создания собственного питьевого плана для похудения или физической активности.
- Удобный интерфейс с виджетами для быстрого доступа к функциям.
- Визуальное отображение прогресса и ежедневных результатов.
- Учет климатических условий и физической нагрузки при настройке питьевого режима.
- Помощь в формировании полезной привычки регулярного употребления воды.
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Admin
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