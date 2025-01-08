Aiseesoft Filmai для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.54 Мб
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Aiseesoft Filmai – приложение, использующее технологии искусственного интеллекта для улучшения качества видео. Программа предлагает удобные инструменты для повышения разрешения, стабилизации, денойзинга и улучшения воспроизведения. Интерфейс приложения разработан таким образом, чтобы даже начинающие пользователи могли быстро освоить основные функции.

На текущий момент в Aiseesoft Filmai доступен инструмент повышения разрешения видео (видеоускоритель), позволяющий улучшить качество видеоматериалов до уровня 4K без потери деталей. В приложении предусмотрены три модели обработки: для стандартных видео («Реальный мир»), а также для аниме-видео с акцентом на скорость или на качество. Эти настройки позволяют оптимизировать обработку в зависимости от типа контента.

Кроме того, программа поддерживает популярные форматы вывода, такие как MP4, MKV, WEBM и GIF, что делает её универсальным инструментом для работы с различными типами видео. Несмотря на то что многие функции (HDR-улучшение, стабилизация и удаление шумов) пока находятся в разработке, их будущий релиз значительно расширит возможности программы.

Основные возможности:

  • Повышение разрешения видео до 4K без потери качества.
  • Три модели обработки: для реального видео, аниме с акцентом на скорость и аниме с акцентом на качество.
  • Поддержка популярных выходных форматов (MP4, MKV, WEBM, GIF).
  • Настройка частоты кадров и битрейта для улучшения воспроизведения.
  • Встроенные примеры видео для демонстрации возможностей приложения.
  • Планируемое добавление функций стабилизации, денойзинга и улучшения HDR.
  • Простота использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
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