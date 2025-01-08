Aiseesoft Filmai – приложение, использующее технологии искусственного интеллекта для улучшения качества видео. Программа предлагает удобные инструменты для повышения разрешения, стабилизации, денойзинга и улучшения воспроизведения. Интерфейс приложения разработан таким образом, чтобы даже начинающие пользователи могли быстро освоить основные функции.

На текущий момент в Aiseesoft Filmai доступен инструмент повышения разрешения видео (видеоускоритель), позволяющий улучшить качество видеоматериалов до уровня 4K без потери деталей. В приложении предусмотрены три модели обработки: для стандартных видео («Реальный мир»), а также для аниме-видео с акцентом на скорость или на качество. Эти настройки позволяют оптимизировать обработку в зависимости от типа контента.

Кроме того, программа поддерживает популярные форматы вывода, такие как MP4, MKV, WEBM и GIF, что делает её универсальным инструментом для работы с различными типами видео. Несмотря на то что многие функции (HDR-улучшение, стабилизация и удаление шумов) пока находятся в разработке, их будущий релиз значительно расширит возможности программы.

Основные возможности: