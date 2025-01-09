Clover Cycle Tracker — простое и функциональное приложение для контроля женского цикла, планирования беременности и отслеживания овуляции. Cоздано специально для женщин и девушек, чтобы помочь в управлении менструальным циклом, независимо от их возраста и образа жизни. Приложение позволяет настроить индивидуальный календарь, который учитывает особенности организма, помогает прогнозировать следующие циклы и напоминает о важных датах.

Это приложение станет полезным инструментом как для тех, кто хочет отслеживать свой цикл для поддержания здоровья, так и для женщин, планирующих беременность или использующих контрацепцию. Благодаря удобному интерфейсу и широкому набору функций, пользовательницы могут легко отмечать прошедшие циклы, рассчитывать овуляцию и даже вести дневник здоровья.

Основные возможности приложения:

Удобный календарь для отслеживания менструаций с интуитивно понятным интерфейсом.

Автоматический расчет и прогноз следующих циклов на основе введенных данных.

Функция калькулятора овуляции для планирования зачатия или предотвращения беременности.

Напоминания о наступлении месячных, овуляции и других важных датах.

Возможность вести дневник базальной температуры для более точного определения овуляционного периода.

Индивидуальная настройка календаря: редактирование данных о прошедших циклах, добавление примечаний.

Генерация отчета для врача с информацией о менструальных циклах и других показателях.

Работа без подключения к интернету, что делает приложение доступным в любой момент.

Подходит для женщин всех возрастов, включая подростков, а также для партнеров, которые хотят быть в курсе изменений.

С помощью этого приложения можно легко отслеживать не только даты менструации и овуляции, но и другие аспекты женского здоровья, такие как симптомы ПМС, общее самочувствие и изменения в организме. Приложение также предлагает пользователям возможность вести заметки, что делает его полезным как для ежедневного использования, так и для подготовки к визиту к врачу.