Clover Cycle Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:41.36 Мб
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Clover Cycle Tracker — простое и функциональное приложение для контроля женского цикла, планирования беременности и отслеживания овуляции. Cоздано специально для женщин и девушек, чтобы помочь в управлении менструальным циклом, независимо от их возраста и образа жизни. Приложение позволяет настроить индивидуальный календарь, который учитывает особенности организма, помогает прогнозировать следующие циклы и напоминает о важных датах.

Это приложение станет полезным инструментом как для тех, кто хочет отслеживать свой цикл для поддержания здоровья, так и для женщин, планирующих беременность или использующих контрацепцию. Благодаря удобному интерфейсу и широкому набору функций, пользовательницы могут легко отмечать прошедшие циклы, рассчитывать овуляцию и даже вести дневник здоровья.

Основные возможности приложения:

  • Удобный календарь для отслеживания менструаций с интуитивно понятным интерфейсом.
  • Автоматический расчет и прогноз следующих циклов на основе введенных данных.
  • Функция калькулятора овуляции для планирования зачатия или предотвращения беременности.
  • Напоминания о наступлении месячных, овуляции и других важных датах.
  • Возможность вести дневник базальной температуры для более точного определения овуляционного периода.
  • Индивидуальная настройка календаря: редактирование данных о прошедших циклах, добавление примечаний.
  • Генерация отчета для врача с информацией о менструальных циклах и других показателях.
  • Работа без подключения к интернету, что делает приложение доступным в любой момент.
  • Подходит для женщин всех возрастов, включая подростков, а также для партнеров, которые хотят быть в курсе изменений.

С помощью этого приложения можно легко отслеживать не только даты менструации и овуляции, но и другие аспекты женского здоровья, такие как симптомы ПМС, общее самочувствие и изменения в организме. Приложение также предлагает пользователям возможность вести заметки, что делает его полезным как для ежедневного использования, так и для подготовки к визиту к врачу.

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