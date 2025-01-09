Clover Cycle Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41.36 Мб
|СКАЧАТЬ
Clover Cycle Tracker — простое и функциональное приложение для контроля женского цикла, планирования беременности и отслеживания овуляции. Cоздано специально для женщин и девушек, чтобы помочь в управлении менструальным циклом, независимо от их возраста и образа жизни. Приложение позволяет настроить индивидуальный календарь, который учитывает особенности организма, помогает прогнозировать следующие циклы и напоминает о важных датах.
Это приложение станет полезным инструментом как для тех, кто хочет отслеживать свой цикл для поддержания здоровья, так и для женщин, планирующих беременность или использующих контрацепцию. Благодаря удобному интерфейсу и широкому набору функций, пользовательницы могут легко отмечать прошедшие циклы, рассчитывать овуляцию и даже вести дневник здоровья.
Основные возможности приложения:
- Удобный календарь для отслеживания менструаций с интуитивно понятным интерфейсом.
- Автоматический расчет и прогноз следующих циклов на основе введенных данных.
- Функция калькулятора овуляции для планирования зачатия или предотвращения беременности.
- Напоминания о наступлении месячных, овуляции и других важных датах.
- Возможность вести дневник базальной температуры для более точного определения овуляционного периода.
- Индивидуальная настройка календаря: редактирование данных о прошедших циклах, добавление примечаний.
- Генерация отчета для врача с информацией о менструальных циклах и других показателях.
- Работа без подключения к интернету, что делает приложение доступным в любой момент.
- Подходит для женщин всех возрастов, включая подростков, а также для партнеров, которые хотят быть в курсе изменений.
С помощью этого приложения можно легко отслеживать не только даты менструации и овуляции, но и другие аспекты женского здоровья, такие как симптомы ПМС, общее самочувствие и изменения в организме. Приложение также предлагает пользователям возможность вести заметки, что делает его полезным как для ежедневного использования, так и для подготовки к визиту к врачу.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Эффективное Android-приложение, позволяющее быстро и безопасно избавиться от лишнего веса...
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Счетчик Калорий – отслеживает вес пользователя, оценивает калорийность пищевых...
RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте...
Lifesum – приложение для тех, кто заботится о своем здоровье и старается контролировать...
Отзывы о программе Clover Cycle Tracker
Admin
Отзывов о программе Clover Cycle Tracker 6.4.2 пока нет, можете добавить...