PhotoStage Slideshow Maker — удобная программа для создания слайд-шоу из фотографий и других медиафайлов. Приложение предлагает простой интерфейс и широкий набор функций для редактирования и настройки презентаций. С помощью PhotoStage вы можете легко объединить изображения, видеоролики и аудиодорожки, добавляя к ним визуальные эффекты и переходы.

Программа позволяет импортировать файлы через файловый менеджер или с помощью перетаскивания. Пользователь также может добавлять пустые слайды для создания кастомизированных переходов между кадрами. Кроме того, доступна настройка различных эффектов, включая яркость, масштабирование, обрезку, повороты и многое другое.

Приложение поддерживает добавление переходов (затухание, раскрытие, маски в виде круга или сердца) и применение эффектов (например, черно-белый, сепия, негатив, масляная живопись). Эти функции легко доступны через вкладки интерфейса или контекстное меню.

PhotoStage Photo Slideshow Maker позволяет записывать голосовые комментарии, синхронизировать слайды с аудиотреками, сохранять отдельные кадры, а также создавать проекты в разных форматах, включая последовательности изображений, Flash-файлы или DVD-диски.

Для более удобной работы можно настроить параметры кэша, автоматическое добавление переходов, формат времени и другие функции. PhotoStage оптимизирована для использования на системах с умеренными ресурсами, что делает её доступной для большинства пользователей.

Основные возможности PhotoStage Slideshow Maker: