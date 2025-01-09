PhotoStage Slideshow Maker для Windows

Описание
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Оценка: 2.67/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $60.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:12.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 82 | Статистика
Размер:3.76 Мб
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PhotoStage Slideshow Maker — удобная программа для создания слайд-шоу из фотографий и других медиафайлов. Приложение предлагает простой интерфейс и широкий набор функций для редактирования и настройки презентаций. С помощью PhotoStage вы можете легко объединить изображения, видеоролики и аудиодорожки, добавляя к ним визуальные эффекты и переходы.

Программа позволяет импортировать файлы через файловый менеджер или с помощью перетаскивания. Пользователь также может добавлять пустые слайды для создания кастомизированных переходов между кадрами. Кроме того, доступна настройка различных эффектов, включая яркость, масштабирование, обрезку, повороты и многое другое.

Приложение поддерживает добавление переходов (затухание, раскрытие, маски в виде круга или сердца) и применение эффектов (например, черно-белый, сепия, негатив, масляная живопись). Эти функции легко доступны через вкладки интерфейса или контекстное меню.

PhotoStage Photo Slideshow Maker позволяет записывать голосовые комментарии, синхронизировать слайды с аудиотреками, сохранять отдельные кадры, а также создавать проекты в разных форматах, включая последовательности изображений, Flash-файлы или DVD-диски.

Для более удобной работы можно настроить параметры кэша, автоматическое добавление переходов, формат времени и другие функции. PhotoStage оптимизирована для использования на системах с умеренными ресурсами, что делает её доступной для большинства пользователей.

Основные возможности PhotoStage Slideshow Maker:

  • Интуитивно понятный интерфейс с поддержкой импорта файлов через перетаскивание.
  • Добавление визуальных эффектов: яркость, обрезка, повороты, масштабирование.
  • Поддержка разнообразных переходов: затухание, стирание, анимационные маски.
  • Запись дикторского текста и синхронизация слайдов с аудиодорожкой.
  • Возможность сохранить кадры, применять эффекты к нескольким клипам одновременно.
  • Экспорт в различные форматы: локальные диски, мобильные устройства, социальные сети.
  • Создание DVD-дисков и последовательностей изображений.
  • Настройка параметров времени, кэша и переходов.
  • Умеренные требования к системным ресурсам, высокая стабильность.
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Отзывы о программе PhotoStage Slideshow Maker

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Отзывов о программе PhotoStage Slideshow Maker 12.00 пока нет, можете добавить...

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