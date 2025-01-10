Contraction Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.53 Мб
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Contraction Timer – приложение, разработанное специально для женщин в последние недели беременности. Оно помогает отслеживать и анализировать схватки, чтобы своевременно понять, когда нужно отправляться в роддом. Используя это приложение, вы сможете определить стадию родов, что существенно упрощает подготовку к одному из важнейших моментов в жизни.
Приложение предлагает удобный интерфейс, позволяющий быстро фиксировать начало и конец схваток, а также их продолжительность и частоту. На основе введенных данных оно автоматически формирует отчет, который можно преобразовать в формат PDF для передачи врачу. Это особенно полезно для детального анализа специалистом и упрощения взаимодействия на этапе подготовки к родам.
Программа ориентирована на предоставление надежных данных, но не заменяет медицинскую консультацию. Она помогает будущим мамам ориентироваться в процессе схваток, облегчая процесс наблюдения за изменениями и предоставляя всю необходимую информацию для принятия решений.
Основные возможности приложения Contraction Timer:
- Фиксация времени начала и окончания схваток, а также их продолжительности.
- Автоматический расчет интервалов между схватками для определения стадии родов.
- Создание подробных отчетов о схватках в формате PDF.
- Возможность отправки отчета врачу по электронной почте или демонстрации непосредственно с телефона.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс, разработанный специально для беременных женщин.
- Советы, основанные на стандартных медицинских показателях.
- Поддержка обратной связи для пользователей через электронную почту или встроенный функционал приложения.
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