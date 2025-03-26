NeeView для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|42.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ito Mitsuhiro
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 487 | Статистика
|Размер:
|77.63 Мб
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NeeView — высокоэффективный и легкий в использовании просмотрщик изображений, который позволяет просматривать изображения, видео и PDF-файлы в удобном и интуитивно понятном интерфейсе. Одной из отличительных черт программы является возможность просмотра изображений в виде книги, с отображением двух картинок рядом. Программа поддерживает большое количество форматов, включая основные типы изображений, видео и архивы, а также работает с сжатыми файлами, позволяя просматривать содержимое без необходимости их распаковки.
NeeView предлагает ряд полезных функций для просмотра и редактирования изображений, включая режимы слайд-шоу и полноэкранного отображения, а также различные возможности для изменения и улучшения изображений, такие как обрезка, увеличение резкости, масштабирование, поворот и переворачивание. Программа поддерживает управление с помощью жестов мыши и сенсорных экранов, а также позволяет настраивать горячие клавиши для удобства использования. Благодаря поддержке многозадачности и быстрого предварительного просмотра, NeeView предоставляет эффективный и комфортный процесс работы с изображениями.
Основные возможности NeeView:
- Поддержка стандартных форматов изображений (bmp, jpg, gif, tiff, png, ico, svg, WIC-совместимые изображения).
- Возможность просмотра сжатых файлов (zip, rar, 7z, lzh, cbr, cbz, cb7 и другие).
- Поддержка просмотра нескольких сжатых архивов одновременно.
- Совместимость с PDF-файлами.
- Воспроизведение видеофайлов (MP4, MKV, ASF, WMV, AVI, MOV).
- Сенсорное управление и поддержка жестов мыши.
- Настройка горячих клавиш и жестов для управления приложением.
- Перетаскивание изображений, поворот, масштабирование, переворачивание.
- Режим лупы для детализированного просмотра.
- Поддержка полноэкранного режима для удобства просмотра.
- Функция слайд-шоу для автоматического перехода между изображениями.
- Поддержка плагинов, таких как Susie.
- Многозадачность и предварительный просмотр изображений.
- Возможность передачи изображений напрямую из веб-браузера.
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