NeeView для Windows

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:42.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 487 | Статистика
Размер:77.63 Мб
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NeeView — высокоэффективный и легкий в использовании просмотрщик изображений, который позволяет просматривать изображения, видео и PDF-файлы в удобном и интуитивно понятном интерфейсе. Одной из отличительных черт программы является возможность просмотра изображений в виде книги, с отображением двух картинок рядом. Программа поддерживает большое количество форматов, включая основные типы изображений, видео и архивы, а также работает с сжатыми файлами, позволяя просматривать содержимое без необходимости их распаковки.

NeeView предлагает ряд полезных функций для просмотра и редактирования изображений, включая режимы слайд-шоу и полноэкранного отображения, а также различные возможности для изменения и улучшения изображений, такие как обрезка, увеличение резкости, масштабирование, поворот и переворачивание. Программа поддерживает управление с помощью жестов мыши и сенсорных экранов, а также позволяет настраивать горячие клавиши для удобства использования. Благодаря поддержке многозадачности и быстрого предварительного просмотра, NeeView предоставляет эффективный и комфортный процесс работы с изображениями.

Основные возможности NeeView:

  • Поддержка стандартных форматов изображений (bmp, jpg, gif, tiff, png, ico, svg, WIC-совместимые изображения).
  • Возможность просмотра сжатых файлов (zip, rar, 7z, lzh, cbr, cbz, cb7 и другие).
  • Поддержка просмотра нескольких сжатых архивов одновременно.
  • Совместимость с PDF-файлами.
  • Воспроизведение видеофайлов (MP4, MKV, ASF, WMV, AVI, MOV).
  • Сенсорное управление и поддержка жестов мыши.
  • Настройка горячих клавиш и жестов для управления приложением.
  • Перетаскивание изображений, поворот, масштабирование, переворачивание.
  • Режим лупы для детализированного просмотра.
  • Поддержка полноэкранного режима для удобства просмотра.
  • Функция слайд-шоу для автоматического перехода между изображениями.
  • Поддержка плагинов, таких как Susie.
  • Многозадачность и предварительный просмотр изображений.
  • Возможность передачи изображений напрямую из веб-браузера.
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