NeeView — высокоэффективный и легкий в использовании просмотрщик изображений, который позволяет просматривать изображения, видео и PDF-файлы в удобном и интуитивно понятном интерфейсе. Одной из отличительных черт программы является возможность просмотра изображений в виде книги, с отображением двух картинок рядом. Программа поддерживает большое количество форматов, включая основные типы изображений, видео и архивы, а также работает с сжатыми файлами, позволяя просматривать содержимое без необходимости их распаковки.

NeeView предлагает ряд полезных функций для просмотра и редактирования изображений, включая режимы слайд-шоу и полноэкранного отображения, а также различные возможности для изменения и улучшения изображений, такие как обрезка, увеличение резкости, масштабирование, поворот и переворачивание. Программа поддерживает управление с помощью жестов мыши и сенсорных экранов, а также позволяет настраивать горячие клавиши для удобства использования. Благодаря поддержке многозадачности и быстрого предварительного просмотра, NeeView предоставляет эффективный и комфортный процесс работы с изображениями.

Основные возможности NeeView: