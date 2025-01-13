Pixso — это инструмент для создания визуальных макетов и дизайна, предназначенный для разработки приложений, веб-сайтов и других цифровых продуктов. Программа помогает дизайнерам и разработчикам создавать удобные и привлекательные интерфейсы, обеспечивая удобный и интуитивно понятный процесс работы. Pixso предоставляет различные инструменты для работы с текстами, фигурами, рамками и другими элементами дизайна, что позволяет адаптировать и настраивать интерфейсы под нужды конкретного проекта.

Для начала работы с Pixso требуется регистрация аккаунта, которая проходит быстро и без лишних сложностей. После этого можно настроить интеграцию с такими инструментами, как Sketch, Figma, Adobe XD и другими, что упрощает работу с уже существующими файлами. В интерфейсе приложения предусмотрена четкая организация рабочего пространства: основная часть отведена под рабочую область, а панели слева и справа содержат инструменты для навигации и редактирования. Pixso также включает в себя платформу с большим количеством ресурсов, таких как компоненты пользовательского интерфейса, иконки, системы дизайна и шаблоны, которые можно использовать для быстрого старта проекта или вдохновения.

Основные возможности Pixso: