Pixso для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.34.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74.73 Мб
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Pixso — это инструмент для создания визуальных макетов и дизайна, предназначенный для разработки приложений, веб-сайтов и других цифровых продуктов. Программа помогает дизайнерам и разработчикам создавать удобные и привлекательные интерфейсы, обеспечивая удобный и интуитивно понятный процесс работы. Pixso предоставляет различные инструменты для работы с текстами, фигурами, рамками и другими элементами дизайна, что позволяет адаптировать и настраивать интерфейсы под нужды конкретного проекта.

Для начала работы с Pixso требуется регистрация аккаунта, которая проходит быстро и без лишних сложностей. После этого можно настроить интеграцию с такими инструментами, как Sketch, Figma, Adobe XD и другими, что упрощает работу с уже существующими файлами. В интерфейсе приложения предусмотрена четкая организация рабочего пространства: основная часть отведена под рабочую область, а панели слева и справа содержат инструменты для навигации и редактирования. Pixso также включает в себя платформу с большим количеством ресурсов, таких как компоненты пользовательского интерфейса, иконки, системы дизайна и шаблоны, которые можно использовать для быстрого старта проекта или вдохновения.

Основные возможности Pixso:

  • Простота регистрации и настройка под уже используемые инструменты (Sketch, Figma, Adobe XD и другие).
  • Чистый и удобный интерфейс с организованной рабочей областью.
  • Поддержка импорта и экспорта файлов для работы с проектами из других приложений.
  • Возможность добавления и редактирования различных элементов дизайна, включая текст, фигуры, рамки и другие.
  • Интуитивно понятное меню для настройки объектов с помощью правой кнопки мыши.
  • Инструкции и советы по началу работы для новичков.
  • Платформа Resources Community с компонентами интерфейса, коллекциями интерфейсов, иконками, системами дизайна и шаблонами.
  • Возможность создания дизайна с нуля или использование готовых компонентов из библиотеки.
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