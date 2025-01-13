Pixso для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.34.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pixso
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74.73 Мб
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Pixso — это инструмент для создания визуальных макетов и дизайна, предназначенный для разработки приложений, веб-сайтов и других цифровых продуктов. Программа помогает дизайнерам и разработчикам создавать удобные и привлекательные интерфейсы, обеспечивая удобный и интуитивно понятный процесс работы. Pixso предоставляет различные инструменты для работы с текстами, фигурами, рамками и другими элементами дизайна, что позволяет адаптировать и настраивать интерфейсы под нужды конкретного проекта.
Для начала работы с Pixso требуется регистрация аккаунта, которая проходит быстро и без лишних сложностей. После этого можно настроить интеграцию с такими инструментами, как Sketch, Figma, Adobe XD и другими, что упрощает работу с уже существующими файлами. В интерфейсе приложения предусмотрена четкая организация рабочего пространства: основная часть отведена под рабочую область, а панели слева и справа содержат инструменты для навигации и редактирования. Pixso также включает в себя платформу с большим количеством ресурсов, таких как компоненты пользовательского интерфейса, иконки, системы дизайна и шаблоны, которые можно использовать для быстрого старта проекта или вдохновения.
Основные возможности Pixso:
- Простота регистрации и настройка под уже используемые инструменты (Sketch, Figma, Adobe XD и другие).
- Чистый и удобный интерфейс с организованной рабочей областью.
- Поддержка импорта и экспорта файлов для работы с проектами из других приложений.
- Возможность добавления и редактирования различных элементов дизайна, включая текст, фигуры, рамки и другие.
- Интуитивно понятное меню для настройки объектов с помощью правой кнопки мыши.
- Инструкции и советы по началу работы для новичков.
- Платформа Resources Community с компонентами интерфейса, коллекциями интерфейсов, иконками, системами дизайна и шаблонами.
- Возможность создания дизайна с нуля или использование готовых компонентов из библиотеки.
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