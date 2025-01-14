Ling: Learn Korean для Android

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение:7 дней
Версия:6.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.98 Мб
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Ling: Learn Korean — приложение, предназначеное для всех, кто хочет легко и увлекательно изучать корейский язык. Оно подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет базовые знания и хочет улучшить свои навыки. Благодаря множеству мини-игр, интерактивных упражнений и забавных заданий, процесс обучения становится увлекательным и продуктивным. Вместо скучных традиционных уроков, приложение предлагает уникальный способ изучения через игровые элементы, что позволяет эффективно осваивать язык.

С помощью приложения пользователи могут тренировать не только разговорные навыки, но и грамматику, письмо и чтение. Курсы и мини-игры охватывают все аспекты языка — от словарного запаса до правильного произношения. Все материалы разработаны носителями языка, что способствует более глубокому и правильному усвоению информации. В приложении предусмотрены курсы для любого уровня, что позволяет каждому пользователю найти подходящий для себя уровень сложности и начать обучение.

Основные возможности приложения Ling: Learn Korean:

  • Удобный интерфейс, который прост в использовании.
  • Индивидуальные учебные курсы для разных уровней: от новичков до продвинутых пользователей.
  • Мини-игры, карточки с изображениями и словами, головоломки и опросы для ускоренного изучения языка.
  • Интерактивные задания, которые помогают быстро освоить корейский алфавит и грамматику.
  • Упражнения на произношение, с возможностью оценки собственной речи.
  • Практика письма с использованием экрана смартфона.
  • Курсы и задания, разработанные носителями корейского языка.
  • Обучение основным грамматическим правилам с помощью увлекательных игр.
  • Задания на составление предложений и работу с лексикой.
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