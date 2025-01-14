Keylock — приложение, предназначеное для блокировки мыши и клавиатуры на компьютере. Это полезное решение для тех, кто хочет защитить свою систему от случайного ввода, например, когда оставляет компьютер включенным, но не использует его. Особенно это может быть удобно в ситуациях, когда рядом с компьютером находятся дети или домашние животные, такие как кошки, которые могут случайно активировать устройства ввода.

Приложение позволяет легко включать и выключать блокировку как для мыши, так и для клавиатуры. Пользователь может заблокировать одно из устройств или оба одновременно. При этом блокировка мыши отключает только возможность кликов, но сохраняет возможность перемещения курсора. Блокировка клавиатуры полностью исключает возможность ввода с клавиш. В программе также предусмотрены дополнительные настройки, такие как возможность аварийного выхода из блокировки с помощью комбинации клавиш, а также настройка горячей клавиши для быстрого доступа к функциям.

Основные возможности приложения Keylock: