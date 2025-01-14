Keylock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Axorax
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.72 Мб
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Keylock — приложение, предназначеное для блокировки мыши и клавиатуры на компьютере. Это полезное решение для тех, кто хочет защитить свою систему от случайного ввода, например, когда оставляет компьютер включенным, но не использует его. Особенно это может быть удобно в ситуациях, когда рядом с компьютером находятся дети или домашние животные, такие как кошки, которые могут случайно активировать устройства ввода.
Приложение позволяет легко включать и выключать блокировку как для мыши, так и для клавиатуры. Пользователь может заблокировать одно из устройств или оба одновременно. При этом блокировка мыши отключает только возможность кликов, но сохраняет возможность перемещения курсора. Блокировка клавиатуры полностью исключает возможность ввода с клавиш. В программе также предусмотрены дополнительные настройки, такие как возможность аварийного выхода из блокировки с помощью комбинации клавиш, а также настройка горячей клавиши для быстрого доступа к функциям.
Основные возможности приложения Keylock:
- Простота использования для блокировки мыши и клавиатуры.
- Возможность блокировки только одного устройства (мыши или клавиатуры) или обоих одновременно.
- При блокировке мыши отключаются только клики, но курсор продолжает перемещаться.
- Блокировка клавиатуры полностью исключает возможность ввода с клавиш.
- Наличие аварийной комбинации клавиш для выхода из блокировки (по умолчанию Ctrl+Q), которую можно настроить.
- Дополнительные опции в конфигурационном файле, например, автоматическая блокировка при запуске приложения.
- Возможность настройки горячих клавиш для удобного включения и выключения блокировки.
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