Keylock для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:8.72 Мб
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Keylock — приложение, предназначеное для блокировки мыши и клавиатуры на компьютере. Это полезное решение для тех, кто хочет защитить свою систему от случайного ввода, например, когда оставляет компьютер включенным, но не использует его. Особенно это может быть удобно в ситуациях, когда рядом с компьютером находятся дети или домашние животные, такие как кошки, которые могут случайно активировать устройства ввода.

Приложение позволяет легко включать и выключать блокировку как для мыши, так и для клавиатуры. Пользователь может заблокировать одно из устройств или оба одновременно. При этом блокировка мыши отключает только возможность кликов, но сохраняет возможность перемещения курсора. Блокировка клавиатуры полностью исключает возможность ввода с клавиш. В программе также предусмотрены дополнительные настройки, такие как возможность аварийного выхода из блокировки с помощью комбинации клавиш, а также настройка горячей клавиши для быстрого доступа к функциям.

Основные возможности приложения Keylock:

  • Простота использования для блокировки мыши и клавиатуры.
  • Возможность блокировки только одного устройства (мыши или клавиатуры) или обоих одновременно.
  • При блокировке мыши отключаются только клики, но курсор продолжает перемещаться.
  • Блокировка клавиатуры полностью исключает возможность ввода с клавиш.
  • Наличие аварийной комбинации клавиш для выхода из блокировки (по умолчанию Ctrl+Q), которую можно настроить.
  • Дополнительные опции в конфигурационном файле, например, автоматическая блокировка при запуске приложения.
  • Возможность настройки горячих клавиш для удобного включения и выключения блокировки.
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