Family Locator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.91 Мб
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Family Locator — удобное приложение для отслеживания местоположения в режиме реального времени, разработанное с использованием передовых технологий GPS. Оно помогает пользователям точно определять свое местоположение и местоположение других людей, обеспечивая высокий уровень безопасности для семьи. С помощью Family Locator можно отслеживать перемещения не только в реальном времени, но и просматривать историю перемещений устройств. Программа также позволяет отслеживать заряд батареи устройств и скрывать местоположение для обеспечения конфиденциальности.
Одной из основных функций приложения является возможность делиться местоположением с членами семьи, а также проверять, где находятся близкие в любое время. Family Locator работает на устройствах с операционными системами Android и iOS и не требует сложной настройки. Все, что нужно, — это установить приложение и пригласить членов семьи с помощью приватного кода. Программа предоставляет возможность не только отслеживать местоположение, но и минимизировать использование батареи устройства, что делает её особенно полезной при длительных поездках или на выходных.
Основные возможности приложения Family Locator:
- Точное отслеживание местоположения в реальном времени с использованием GPS.
- Возможность просмотра истории перемещений устройств.
- Проверка уровня заряда батареи у устройств членов семьи.
- Установка меток на карте для быстрого определения местоположения.
- Включение функции скрытия местоположения для повышения конфиденциальности.
- Легкость в подключении и отключении от членов семьи с помощью приватного кода.
- Поддержка нескольких языков для пользователей по всему миру.
- Экономия заряда батареи при длительном использовании приложения.
- Высокий уровень безопасности данных, защита через уникальный код и частную сеть.
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Admin
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