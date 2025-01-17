Family Locator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.91 Мб
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Family Locator — удобное приложение для отслеживания местоположения в режиме реального времени, разработанное с использованием передовых технологий GPS. Оно помогает пользователям точно определять свое местоположение и местоположение других людей, обеспечивая высокий уровень безопасности для семьи. С помощью Family Locator можно отслеживать перемещения не только в реальном времени, но и просматривать историю перемещений устройств. Программа также позволяет отслеживать заряд батареи устройств и скрывать местоположение для обеспечения конфиденциальности.

Одной из основных функций приложения является возможность делиться местоположением с членами семьи, а также проверять, где находятся близкие в любое время. Family Locator работает на устройствах с операционными системами Android и iOS и не требует сложной настройки. Все, что нужно, — это установить приложение и пригласить членов семьи с помощью приватного кода. Программа предоставляет возможность не только отслеживать местоположение, но и минимизировать использование батареи устройства, что делает её особенно полезной при длительных поездках или на выходных.

Основные возможности приложения Family Locator:

  • Точное отслеживание местоположения в реальном времени с использованием GPS.
  • Возможность просмотра истории перемещений устройств.
  • Проверка уровня заряда батареи у устройств членов семьи.
  • Установка меток на карте для быстрого определения местоположения.
  • Включение функции скрытия местоположения для повышения конфиденциальности.
  • Легкость в подключении и отключении от членов семьи с помощью приватного кода.
  • Поддержка нескольких языков для пользователей по всему миру.
  • Экономия заряда батареи при длительном использовании приложения.
  • Высокий уровень безопасности данных, защита через уникальный код и частную сеть.
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