Hierarchical File Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.37 Мб
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Hierarchical File Manager — утилита для управления файлами, предназначенная для просмотра папок и файлов на вашем компьютере. Программа предлагает альтернативу традиционному проводнику Windows, предлагая пользователям более удобный способ работы с файловой системой. В отличие от стандартных файловых менеджеров, она отображает структуру папок в горизонтальном, многоуровневом формате, что позволяет быстро и наглядно просматривать содержимое папок.
Основной особенностью Hierarchical File Manager является способ отображения данных. Вместо привычного дерева каталогов, где все папки и файлы отображаются вертикально, приложение использует несколько панелей. Каждая панель отображает содержимое выбранной папки, при этом родительский каталог всегда виден слева. Для каждой вложенной папки открывается новая панель, что упрощает навигацию по сложным структурам папок.
Интерфейс программы минималистичен и понятен. Главное окно отображает текущее местоположение папки, и с помощью кнопки «Перейти» можно быстро перемещаться по директориям. Однако, стоит отметить, что новые каталоги не отображаются в интерфейсе сразу, и для того чтобы увидеть их, необходимо вернуться в родительскую папку и обновить данные.
Hierarchical File Manager не предоставляет расширенных возможностей управления файлами, таких как копирование, перемещение или удаление, за исключением стандартных функций контекстного меню, доступных в проводнике Windows. Это приложение в первую очередь ориентировано на удобный просмотр структуры папок, а не на управление файлами.
Несмотря на ограниченные возможности, программа может быть полезна при работе с вложенными папками, где важен быстрый доступ к информации о содержимом каталогов. Она не является полноценной заменой проводнику Windows, но может быть удобным инструментом для пользователей, которым нужно лучше понять и визуализировать структуру файловой системы.
Основные возможности Hierarchical File Manager:
- Просмотр файловой системы в многоуровневой иерархической структуре.
- Отображение текущего местоположения папки.
- Открытие каждой вложенной папки на отдельной панели для лучшей навигации.
- Папки родителя всегда остаются видимыми слева.
- Использование стандартного контекстного меню для управления файлами.
- Минималистичный и понятный интерфейс для легкой навигации.
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