XCamera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.42 Мб
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XCamera — приложение камеры для Android, предназначенное для пользователей, которые хотят получить высококачественные снимки и видеозаписи с возможностью настройки профессиональных параметров. Оно предлагает удобный интерфейс и множество функций, которые помогут вам сделать идеальные снимки в различных условиях.
С помощью XCamera пользователи могут выбрать один из семи режимов съемки, включая такие, как фото, видео, профессиональный режим, панорама и съемка в формате квадрат. В реальном времени можно применить 19 различных фильтров, чтобы улучшить изображение в зависимости от сцены, а также использовать HDR для захвата всех деталей как в светлых, так и в темных областях фотографии.
Приложение предоставляет множество профессиональных настроек, таких как возможность регулировать фокус, баланс белого, выдержку и ISO. Это дает пользователю полный контроль над качеством снимков в любых условиях, включая ночную съемку или спортивные мероприятия. Также имеется возможность снимать HD-фото одним нажатием. Помимо этого, XCamera поддерживает стабилизацию съемки, съемку с помощью таймера, функцию быстрого фото и многое другое.
Основные возможности приложения XCamera:
- Семь режимов съемки: фото, видео, профессиональный режим, еда, квадрат, панорама, короткое видео
- 19 фильтров для реального времени, подходящих для различных сцен
- Мощный HDR для сохранения деталей в тенях и светлых участках
- Регулировка фокуса с различными режимами приближения
- Настройка баланса белого для восстановления оригинальных цветов
- Выдержка и чувствительность ISO для оптимальных условий съемки
- Готовые параметры сцен для ночной и спортивной съемки
- HD-съемка одним нажатием
- Масштабирование изображения с помощью жеста "сведение пальцев"
- Таймер отсчета для автосъемки
- Серия снимков и быстрая съемка
- Функция стабилизации съемки для четких снимков
- Использование фонарика и вспышки
- Съемка по касанию
- Поддержка клавиши громкости и аудиоуправления съемкой
- Автоуровень для выравнивания снимков
- Возможность создания фотоколлажей
- Запись данных о местоположении для фотографий
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Admin
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