XCamera для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.42 Мб
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XCamera — приложение камеры для Android, предназначенное для пользователей, которые хотят получить высококачественные снимки и видеозаписи с возможностью настройки профессиональных параметров. Оно предлагает удобный интерфейс и множество функций, которые помогут вам сделать идеальные снимки в различных условиях.

С помощью XCamera пользователи могут выбрать один из семи режимов съемки, включая такие, как фото, видео, профессиональный режим, панорама и съемка в формате квадрат. В реальном времени можно применить 19 различных фильтров, чтобы улучшить изображение в зависимости от сцены, а также использовать HDR для захвата всех деталей как в светлых, так и в темных областях фотографии.

Приложение предоставляет множество профессиональных настроек, таких как возможность регулировать фокус, баланс белого, выдержку и ISO. Это дает пользователю полный контроль над качеством снимков в любых условиях, включая ночную съемку или спортивные мероприятия. Также имеется возможность снимать HD-фото одним нажатием. Помимо этого, XCamera поддерживает стабилизацию съемки, съемку с помощью таймера, функцию быстрого фото и многое другое.

Основные возможности приложения XCamera:

  • Семь режимов съемки: фото, видео, профессиональный режим, еда, квадрат, панорама, короткое видео
  • 19 фильтров для реального времени, подходящих для различных сцен
  • Мощный HDR для сохранения деталей в тенях и светлых участках
  • Регулировка фокуса с различными режимами приближения
  • Настройка баланса белого для восстановления оригинальных цветов
  • Выдержка и чувствительность ISO для оптимальных условий съемки
  • Готовые параметры сцен для ночной и спортивной съемки
  • HD-съемка одним нажатием
  • Масштабирование изображения с помощью жеста "сведение пальцев"
  • Таймер отсчета для автосъемки
  • Серия снимков и быстрая съемка
  • Функция стабилизации съемки для четких снимков
  • Использование фонарика и вспышки
  • Съемка по касанию
  • Поддержка клавиши громкости и аудиоуправления съемкой
  • Автоуровень для выравнивания снимков
  • Возможность создания фотоколлажей
  • Запись данных о местоположении для фотографий
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