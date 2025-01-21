YASB Reborn для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|amnweb
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49.67 Мб
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YASB Reborn — простое и удобное приложение для управления ярлыками и инструментами на вашем рабочем столе. Оно помогает упорядочить рабочее пространство, обеспечивая легкий доступ к приложениям, файлам и инструментам через панель, расположенную в верхней части экрана. В дополнение к этому, YASB Reborn может отображать полезную информацию, такую как погода, время или уровень заряда батареи. Это приложение позволяет значительно уменьшить загромождение рабочего стола и упростить доступ к часто используемым данным и инструментам.
После установки панель инструментов будет добавлена на рабочий стол, и вы сможете настроить её под свои нужды. В отличие от стандартных приложений, настройка YASB Reborn осуществляется через редактирование конфигурационных файлов, таких как YAML и CSS. Это позволяет гибко изменять внешний вид и функциональность панели, включая расположение, размеры и оформление. Несмотря на то, что в приложении нет интуитивно понятного интерфейса для настройки, опытные пользователи смогут настроить панель на свой вкус и использовать её максимально эффективно.
Кроме того, приложение включает различные виджеты, которые могут быть активированы по необходимости. Например, виджеты для мониторинга состояния сети, уровня заряда батареи или текущего времени. Они могут быть полезны для пользователей, которым нужно следить за техническим состоянием системы. YASB Reborn предлагает гибкость, позволяя настраивать отображение информации в зависимости от ваших предпочтений.
Основные возможности приложения YASB Reborn:
- Управление ярлыками: позволяет упорядочить ярлыки и важные инструменты, сделав их доступными через одну панель.
- Отображение информации: панель может показывать важную информацию, такую как время, погода, заряд батареи и другие параметры.
- Гибкая настройка: изменение настроек с помощью редактирования конфигурационных файлов YAML и CSS, что дает полную свободу в кастомизации.
- Виджеты: встроенные виджеты для отслеживания различных параметров, таких как использование Wi-Fi, состояние сети, уровень заряда и другие.
- Удобный доступ: панель находится в верхней части экрана, предоставляя легкий доступ к нужным приложениям и данным.
- Поддержка минималистичного дизайна: возможность настроить внешний вид панели в соответствии с личными предпочтениями (цвета, шрифты, размеры).
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