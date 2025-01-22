Learn Chinese Mandarin — бесплатное приложение, предназначенное для быстрого и эффективного освоения китайского языка. Оно предоставляет пользователю все необходимые инструменты для запоминания фраз и слов, а также помогает выучить правильное произношение с помощью записей носителей языка. Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои знания китайского языка.

Основная цель приложения — помочь выучить китайский язык с минимальными усилиями, предложив удобный интерфейс и полезные функции. В нем собрано более 300 фраз и слов, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях. Приложение включает разговорник с фразами для путешествий, а также систему флэшкарточек для эффективного повторения и запоминания материала. Кроме того, есть возможность проверить свои знания с помощью языковой викторины и отслеживать прогресс в обучении.

Основные возможности приложения Learn Chinese Mandarin: