Learn Chinese Mandarin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ling Learn Languages
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.95 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn Chinese Mandarin — бесплатное приложение, предназначенное для быстрого и эффективного освоения китайского языка. Оно предоставляет пользователю все необходимые инструменты для запоминания фраз и слов, а также помогает выучить правильное произношение с помощью записей носителей языка. Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои знания китайского языка.
Основная цель приложения — помочь выучить китайский язык с минимальными усилиями, предложив удобный интерфейс и полезные функции. В нем собрано более 300 фраз и слов, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях. Приложение включает разговорник с фразами для путешествий, а также систему флэшкарточек для эффективного повторения и запоминания материала. Кроме того, есть возможность проверить свои знания с помощью языковой викторины и отслеживать прогресс в обучении.
Основные возможности приложения Learn Chinese Mandarin:
- Более 300 бесплатных фраз и слов, охватывающих важнейшие категории.
- Записи носителей языка с высоким качеством звука для правильного произношения.
- Система повторения с интервалами для лучшего запоминания материала.
- Викторина для проверки знаний и улучшения навыков.
- Возможность отслеживания прогресса в обучении.
- Функция сохранения любимых фраз для быстрого доступа.
- Быстрый поиск фраз и слов по ключевым запросам.
- Детальный разбор фраз и слов с пояснениями.
- Возможность копирования фразы в буфер обмена для удобства.
- Опция замедленного воспроизведения звука для точного восприятия.
- Разнообразные настройки викторины и флэшкарт (например, Китайский язык → русский или наоборот).
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