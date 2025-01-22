Learn Chinese Mandarin для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.95 Мб
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Learn Chinese Mandarin — бесплатное приложение, предназначенное для быстрого и эффективного освоения китайского языка. Оно предоставляет пользователю все необходимые инструменты для запоминания фраз и слов, а также помогает выучить правильное произношение с помощью записей носителей языка. Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои знания китайского языка.

Основная цель приложения — помочь выучить китайский язык с минимальными усилиями, предложив удобный интерфейс и полезные функции. В нем собрано более 300 фраз и слов, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях. Приложение включает разговорник с фразами для путешествий, а также систему флэшкарточек для эффективного повторения и запоминания материала. Кроме того, есть возможность проверить свои знания с помощью языковой викторины и отслеживать прогресс в обучении.

Основные возможности приложения Learn Chinese Mandarin:

  • Более 300 бесплатных фраз и слов, охватывающих важнейшие категории.
  • Записи носителей языка с высоким качеством звука для правильного произношения.
  • Система повторения с интервалами для лучшего запоминания материала.
  • Викторина для проверки знаний и улучшения навыков.
  • Возможность отслеживания прогресса в обучении.
  • Функция сохранения любимых фраз для быстрого доступа.
  • Быстрый поиск фраз и слов по ключевым запросам.
  • Детальный разбор фраз и слов с пояснениями.
  • Возможность копирования фразы в буфер обмена для удобства.
  • Опция замедленного воспроизведения звука для точного восприятия.
  • Разнообразные настройки викторины и флэшкарт (например, Китайский язык → русский или наоборот).
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