Spotify Music Converter для Windows
|Оценка:
|3.78/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DRmare
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 145 | Статистика
|Размер:
|97.37 Мб
|СКАЧАТЬ
Spotify Music Converter — программа, предназначенная для скачивания и конвертирования музыкальных треков с сервиса Spotify. Она позволяет сохранять любимые песни и плейлисты, чтобы иметь возможность слушать их в офлайн-режиме, даже когда нет подключения к интернету. Для работы с приложением необходимо, чтобы на компьютере был установлен Spotify и пользователь был авторизован в своем аккаунте. После этого приложение DRmare помогает загрузить и сохранить музыку в разных форматах, которые можно использовать на различных устройствах.
Программа простая в использовании, что делает ее доступной для широкого круга пользователей. Основной процесс заключается в том, чтобы выбрать путь для сохранения файлов и скопировать или перетащить ссылки на песни из приложения Spotify в DRmare. Приложение поддерживает различные языки интерфейса, что упрощает использование для международной аудитории. В дополнение к базовым возможностям загрузки и конвертации, DRmare предоставляет пользователям гибкие настройки для определения формата и качества выходных треков.
Основные возможности приложения Spotify Music Converter для Windows:
- Легкость в использовании с простым и понятным интерфейсом.
- Возможность конвертации треков в несколько популярных форматов, включая MP3, M4A, AAC, WAV и FLAC.
- Настройка параметров загружаемых треков, включая частоту дискретизации, битрейт и каналы.
- Поддержка различных языков интерфейса, что делает приложение удобным для пользователей по всему миру.
- Возможность сохранения песен и плейлистов в офлайн-режиме для прослушивания без интернета.
- Быстрый процесс добавления песен в список конвертации с помощью копирования ссылок или перетаскивания миниатюр из Spotify.
- Поддержка различных параметров конвертирования и сохранения качества аудио.
- Простой выбор директории для сохранения загруженных треков на устройстве.
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Admin
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