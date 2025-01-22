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Spotify Music Converter для Windows

Описание
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Оценка: 3.78/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 145 | Статистика
Размер:97.37 Мб
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Spotify Music Converter — программа, предназначенная для скачивания и конвертирования музыкальных треков с сервиса Spotify. Она позволяет сохранять любимые песни и плейлисты, чтобы иметь возможность слушать их в офлайн-режиме, даже когда нет подключения к интернету. Для работы с приложением необходимо, чтобы на компьютере был установлен Spotify и пользователь был авторизован в своем аккаунте. После этого приложение DRmare помогает загрузить и сохранить музыку в разных форматах, которые можно использовать на различных устройствах.

Программа простая в использовании, что делает ее доступной для широкого круга пользователей. Основной процесс заключается в том, чтобы выбрать путь для сохранения файлов и скопировать или перетащить ссылки на песни из приложения Spotify в DRmare. Приложение поддерживает различные языки интерфейса, что упрощает использование для международной аудитории. В дополнение к базовым возможностям загрузки и конвертации, DRmare предоставляет пользователям гибкие настройки для определения формата и качества выходных треков.

Основные возможности приложения Spotify Music Converter для Windows:

  • Легкость в использовании с простым и понятным интерфейсом.
  • Возможность конвертации треков в несколько популярных форматов, включая MP3, M4A, AAC, WAV и FLAC.
  • Настройка параметров загружаемых треков, включая частоту дискретизации, битрейт и каналы.
  • Поддержка различных языков интерфейса, что делает приложение удобным для пользователей по всему миру.
  • Возможность сохранения песен и плейлистов в офлайн-режиме для прослушивания без интернета.
  • Быстрый процесс добавления песен в список конвертации с помощью копирования ссылок или перетаскивания миниатюр из Spotify.
  • Поддержка различных параметров конвертирования и сохранения качества аудио.
  • Простой выбор директории для сохранения загруженных треков на устройстве.
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