Concentration training для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|nixGames
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.7 Мб
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Concentration training – приложение, созданное для улучшения концентрации, внимания, памяти и повышения общей продуктивности. Оно предлагает пользователю ряд упражнений, направленных на развитие этих навыков, что помогает эффективно преодолевать прокрастинацию и повышать личную эффективность. Регулярные тренировки с помощью этого приложения помогут сосредоточиться на важных задачах, улучшить реакцию и внимание, а также развить логическое мышление и память.
Приложение включает различные упражнения, которые нацелены на тренировки внимательности и способности к быстрому принятию решений. Постоянная практика этих заданий способствует улучшению рефлексов, быстроте реакции и способности решать задачи с высокой концентрацией. Упражнения предназначены не только для людей, которые хотят повысить свою продуктивность, но и для тех, кто желает улучшить свои когнитивные способности и научиться управлять вниманием.
Приложение подходит для всех, кто стремится повысить свою продуктивность и сосредоточенность, будь то студенты, профессионалы или просто люди, желающие повысить свою эффективность в повседневных задачах. Оно будет полезным инструментом для тех, кто желает улучшить внимание и память, а также развить логическое и аналитическое мышление.
Основные возможности приложения Concentration training:
- Улучшение реакции на изменение цвета, развитие рефлексов.
- Упражнения на визуальное сравнение фигур для тренировки детального внимания.
- Развитие памяти с помощью упражнений на запоминание чисел и их позиций.
- Развитие логического мышления и внимания через задания на нахождение наибольшего/наименьшего числа.
- Тренировка памяти и внимания с использованием таблицы Шульте.
- Упражнения для тренировки быстроты движения и реакции.
- Развитие внимания с помощью упражнений на запоминание и расставление чисел.
- Множество различных заданий, направленных на развитие когнитивных способностей.
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