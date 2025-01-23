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Concentration training для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Логические
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Размер:5.7 Мб
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Concentration training – приложение, созданное для улучшения концентрации, внимания, памяти и повышения общей продуктивности. Оно предлагает пользователю ряд упражнений, направленных на развитие этих навыков, что помогает эффективно преодолевать прокрастинацию и повышать личную эффективность. Регулярные тренировки с помощью этого приложения помогут сосредоточиться на важных задачах, улучшить реакцию и внимание, а также развить логическое мышление и память.

Приложение включает различные упражнения, которые нацелены на тренировки внимательности и способности к быстрому принятию решений. Постоянная практика этих заданий способствует улучшению рефлексов, быстроте реакции и способности решать задачи с высокой концентрацией. Упражнения предназначены не только для людей, которые хотят повысить свою продуктивность, но и для тех, кто желает улучшить свои когнитивные способности и научиться управлять вниманием.

Приложение подходит для всех, кто стремится повысить свою продуктивность и сосредоточенность, будь то студенты, профессионалы или просто люди, желающие повысить свою эффективность в повседневных задачах. Оно будет полезным инструментом для тех, кто желает улучшить внимание и память, а также развить логическое и аналитическое мышление.

Основные возможности приложения Concentration training:

  • Улучшение реакции на изменение цвета, развитие рефлексов.
  • Упражнения на визуальное сравнение фигур для тренировки детального внимания.
  • Развитие памяти с помощью упражнений на запоминание чисел и их позиций.
  • Развитие логического мышления и внимания через задания на нахождение наибольшего/наименьшего числа.
  • Тренировка памяти и внимания с использованием таблицы Шульте.
  • Упражнения для тренировки быстроты движения и реакции.
  • Развитие внимания с помощью упражнений на запоминание и расставление чисел.
  • Множество различных заданий, направленных на развитие когнитивных способностей.
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