Water Match для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Youyoutang Technology
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|99.77 Мб
|СКАЧАТЬ
Water Match — игра-головоломка, в основе которой лежит механика сортировки цветной жидкости по бутылкам. Предлагает спокойный, последовательный игровой процесс, в котором нужно решать задачи, анализирировать цвета, порядок действий и доступное пространство. Построена так, чтобы сочетать умственную нагрузку с расслабляющим темпом, без давления и необходимости быстрых реакций.
По мере прохождения уровни постепенно усложняются: появляются скрытые цвета, ограниченное количество вспомогательных емкостей, дополнительные условия и временные события. Что позволяет развивать логическое мышление, внимательность и способность планировать действия на несколько шагов вперед. Отдельное внимание уделено визуальному и звуковому оформлению. Плавные анимации переливания воды, аккуратный дизайн бутылок и спокойное звуковое сопровождение создают комфортную среду, не перегружающую восприятие.
Список основных возможностей Water Match:
- Большое количество уровней с постепенным увеличением сложности.
- Наличие специальных элементов, скрытые цвета и закрытые бутылки.
- Вспомогательные инструменты: отмена последнего действия, перемешивание слоев, добавление пустой бутылки.
- Предлагает режимы с событиями и соревновательными таблицами лидеров.
- Поддерживает офлайн-режим без необходимости постоянного подключения к интернету.
- Спокойное визуальное и звуковое оформление без резких эффектов.
- Поддержка коротких игровых сессий без жестких временных ограничений.
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...
Японские кроссворды Катана 20.11
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Backgammon Free - старинная настольная игра короткие нарды. Очень хорошая реализация с...
Игра-головоломка с классической механикой маджонга, где необходимо находить пары плиток...
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое представляет...
Захватывающая головоломка для Android, в которой нужно соединять точки одного цвета за...
Отзывы о программе Water Match
Admin
Отзывов о программе Water Match 1.18.0 пока нет, можете добавить...