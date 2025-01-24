Psychological tests — приложение, предлагающее пользователю большой выбор психологических тестов, которые помогают глубже понять себя и свои личностные особенности. Программа включает более 100 тестов, разделенных на различные категории, что позволяет каждому пользователю выбрать подходящий для себя тест в зависимости от потребностей. Приложение предназначено для тех, кто заинтересован в саморазвитии и хочет лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также разобраться в характере, отношениях, карьере и других аспектах жизни.

С помощью Psychological tests можно не только узнать больше о своем характере, но и провести диагностику личных качеств, таких как уровень стресса, агрессивности, харизмы и силы воли. Для оценки различных аспектов жизни доступны специализированные тесты, например, для оценки личных отношений, карьерных устремлений и даже сексуального темперамента. Все тесты бесплатны и доступны на нескольких языках, что делает приложение доступным для широкого круга пользователей.

Приложение включает удобный интерфейс, который позволяет сохранять историю пройденных тестов и отслеживать изменения в результатах. Это помогает пользователю видеть свой прогресс в личностном росте и саморазвитии. В Psychological tests можно найти тесты по таким категориям, как характер, отношения, жизнь, карьера, секс, умственные способности, семья и даже японские кокотесты, которые являются интересным и нестандартным способом самопознания.

Список основных возможностей приложения Psychological tests: