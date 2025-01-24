Psychological tests для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.94 Мб
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Psychological tests — приложение, предлагающее пользователю большой выбор психологических тестов, которые помогают глубже понять себя и свои личностные особенности. Программа включает более 100 тестов, разделенных на различные категории, что позволяет каждому пользователю выбрать подходящий для себя тест в зависимости от потребностей. Приложение предназначено для тех, кто заинтересован в саморазвитии и хочет лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также разобраться в характере, отношениях, карьере и других аспектах жизни.

С помощью Psychological tests можно не только узнать больше о своем характере, но и провести диагностику личных качеств, таких как уровень стресса, агрессивности, харизмы и силы воли. Для оценки различных аспектов жизни доступны специализированные тесты, например, для оценки личных отношений, карьерных устремлений и даже сексуального темперамента. Все тесты бесплатны и доступны на нескольких языках, что делает приложение доступным для широкого круга пользователей.

Приложение включает удобный интерфейс, который позволяет сохранять историю пройденных тестов и отслеживать изменения в результатах. Это помогает пользователю видеть свой прогресс в личностном росте и саморазвитии. В Psychological tests можно найти тесты по таким категориям, как характер, отношения, жизнь, карьера, секс, умственные способности, семья и даже японские кокотесты, которые являются интересным и нестандартным способом самопознания.

Список основных возможностей приложения Psychological tests:

  • Большой выбор бесплатных психологических тестов по различным категориям.
  • Возможность выбора языка интерфейса.
  • История пройденных тестов и сохранение результатов.
  • Тесты по категориям: характер, отношения, жизнь, карьера, секс, умственные способности, семья и другие.
  • Специальные тесты для оценки личных качеств, таких как агрессивность, депрессия, сила воли, харизма и многие другие.
  • Японские тесты (кокотесты), состоящие из одного вопроса для нестандартного самопознания.
  • Оценка различных аспектов личной жизни: отношения, мотивация, карьера, семья, сексуальная жизнь.
  • Тесты для улучшения саморазвития и понимания своих сильных и слабых сторон.
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