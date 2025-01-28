DeciBel X — приложение для измерения уровня шума, которое превращает ваше устройство в профессиональный измеритель звукового давления (SPL). Оно предоставляет точные данные о звуковом окружении, используя предварительно откалиброванные сенсоры, поддерживает различные фильтры частотного взвешивания и обладает множеством дополнительных функций. Благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и разнообразию настроек, оно идеально подходит для использования в самых различных ситуациях, от мониторинга уровня шума в помещении до измерений на концертах и спортивных мероприятиях.

Программа поддерживает несколько стандартов частотного взвешивания, таких как ITU-R 468, A, B, C, Z, а также предоставляет возможность сохранения измерений в истории для дальнейшего анализа. Интеграция с iCloud позволяет синхронизировать записи на всех устройствах Apple, что делает приложение удобным для пользователей, имеющих несколько устройств. DeciBel X также поддерживает экспорт данных в форматах PNG и CSV, что упрощает обмен результатами и их дальнейшую обработку.

Кроме того, приложение включает в себя графики, которые могут отображать данные о шуме в реальном времени, такие как спектрограммы, графики уровня и анализ частот. Также доступен дозиметр по стандартам NIOSH и OSHA для измерений в профессиональных условиях. Интересным дополнением является возможность наложить результаты измерений на фотографии с помощью функции InstaDecibel и обменяться ими через социальные сети.

Основные возможности приложения DeciBel X: