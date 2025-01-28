Decibel X для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.3.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
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Размер:6.66 Мб
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DeciBel X — приложение для измерения уровня шума, которое превращает ваше устройство в профессиональный измеритель звукового давления (SPL). Оно предоставляет точные данные о звуковом окружении, используя предварительно откалиброванные сенсоры, поддерживает различные фильтры частотного взвешивания и обладает множеством дополнительных функций. Благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и разнообразию настроек, оно идеально подходит для использования в самых различных ситуациях, от мониторинга уровня шума в помещении до измерений на концертах и спортивных мероприятиях.

Программа поддерживает несколько стандартов частотного взвешивания, таких как ITU-R 468, A, B, C, Z, а также предоставляет возможность сохранения измерений в истории для дальнейшего анализа. Интеграция с iCloud позволяет синхронизировать записи на всех устройствах Apple, что делает приложение удобным для пользователей, имеющих несколько устройств. DeciBel X также поддерживает экспорт данных в форматах PNG и CSV, что упрощает обмен результатами и их дальнейшую обработку.

Кроме того, приложение включает в себя графики, которые могут отображать данные о шуме в реальном времени, такие как спектрограммы, графики уровня и анализ частот. Также доступен дозиметр по стандартам NIOSH и OSHA для измерений в профессиональных условиях. Интересным дополнением является возможность наложить результаты измерений на фотографии с помощью функции InstaDecibel и обменяться ими через социальные сети.

Основные возможности приложения DeciBel X:

  • Поддержка частотных фильтров: ITU-R 468, A, B, C, Z
  • Интеллектуальное управление историей данных: возможность сохранения, экспорта и синхронизации с iCloud
  • Дозиметр по стандартам NIOSH и OSHA
  • Реализация графиков БПФ и полосок для частотного анализа
  • Два режима отображения графиков WAVE: Rolling и Buffer
  • Функция InstaDecibel для создания отчетов с наложением на фотографии
  • Поддержка портретного и ландшафтного режимов
  • Стандартные временные веса: медленный, быстрый, импульсный
  • Калибровка устройства от -50 дБ до 50 дБ
  • Диапазон измерений от 20 дБА до 130 дБА
  • Возможность отображения текущих, средних (Leq) и максимальных значений
  • Графики спектрограммы и HISTO для построения истории значений
  • Функция "Не отключать устройство" для длительных измерений
  • Возможность приостановки и возобновления работы приложения в любой момент
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