Decibel X для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SkyPaw Co., Ltd
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.66 Мб
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DeciBel X — приложение для измерения уровня шума, которое превращает ваше устройство в профессиональный измеритель звукового давления (SPL). Оно предоставляет точные данные о звуковом окружении, используя предварительно откалиброванные сенсоры, поддерживает различные фильтры частотного взвешивания и обладает множеством дополнительных функций. Благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и разнообразию настроек, оно идеально подходит для использования в самых различных ситуациях, от мониторинга уровня шума в помещении до измерений на концертах и спортивных мероприятиях.
Программа поддерживает несколько стандартов частотного взвешивания, таких как ITU-R 468, A, B, C, Z, а также предоставляет возможность сохранения измерений в истории для дальнейшего анализа. Интеграция с iCloud позволяет синхронизировать записи на всех устройствах Apple, что делает приложение удобным для пользователей, имеющих несколько устройств. DeciBel X также поддерживает экспорт данных в форматах PNG и CSV, что упрощает обмен результатами и их дальнейшую обработку.
Кроме того, приложение включает в себя графики, которые могут отображать данные о шуме в реальном времени, такие как спектрограммы, графики уровня и анализ частот. Также доступен дозиметр по стандартам NIOSH и OSHA для измерений в профессиональных условиях. Интересным дополнением является возможность наложить результаты измерений на фотографии с помощью функции InstaDecibel и обменяться ими через социальные сети.
Основные возможности приложения DeciBel X:
- Поддержка частотных фильтров: ITU-R 468, A, B, C, Z
- Интеллектуальное управление историей данных: возможность сохранения, экспорта и синхронизации с iCloud
- Дозиметр по стандартам NIOSH и OSHA
- Реализация графиков БПФ и полосок для частотного анализа
- Два режима отображения графиков WAVE: Rolling и Buffer
- Функция InstaDecibel для создания отчетов с наложением на фотографии
- Поддержка портретного и ландшафтного режимов
- Стандартные временные веса: медленный, быстрый, импульсный
- Калибровка устройства от -50 дБ до 50 дБ
- Диапазон измерений от 20 дБА до 130 дБА
- Возможность отображения текущих, средних (Leq) и максимальных значений
- Графики спектрограммы и HISTO для построения истории значений
- Функция "Не отключать устройство" для длительных измерений
- Возможность приостановки и возобновления работы приложения в любой момент
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