App Lock - Fingerprint Lock — приложение для обеспечения безопасности вашего устройства, которое позволяет защитить конфиденциальные данные с помощью различных типов блокировки. С помощью этого приложения можно заблокировать доступ к приложениям, скрывать личные фотографии, видео и сообщения, а также предотвратить несанкционированный доступ к важным данным. Оно предоставляет несколько уровней защиты, включая PIN-код, графический ключ и отпечаток пальца, что гарантирует высокий уровень безопасности.

Основной функцией приложения является блокировка приложений и скрытие личных данных, таких как фотографии, видео и чаты в социальных сетях, от постороннего доступа. Также приложение позволяет предотвратить случайное удаление файлов и защищает ваши счета от несанкционированных транзакций. Дополнительные функции, такие как маскировка значков приложений и автоматическое фотографирование злоумышленников, обеспечивают дополнительную безопасность.

Кроме того, приложение обладает рядом настроек для оптимизации безопасности, таких как возможность скрытия линии графического ключа и защита от случайных нажатий. Также предусмотрена возможность настроить время повторной блокировки и блокировать недавно установленные приложения. В ближайших обновлениях планируется добавление функции очистки файлового мусора, шифрования уведомлений и создания резервных копий в облаке.

Основные возможности приложения App Lock - Fingerprint Lock: