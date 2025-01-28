App Lock - Fingerprint Lock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|360 Tool
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|39.3 Мб
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App Lock - Fingerprint Lock — приложение для обеспечения безопасности вашего устройства, которое позволяет защитить конфиденциальные данные с помощью различных типов блокировки. С помощью этого приложения можно заблокировать доступ к приложениям, скрывать личные фотографии, видео и сообщения, а также предотвратить несанкционированный доступ к важным данным. Оно предоставляет несколько уровней защиты, включая PIN-код, графический ключ и отпечаток пальца, что гарантирует высокий уровень безопасности.
Основной функцией приложения является блокировка приложений и скрытие личных данных, таких как фотографии, видео и чаты в социальных сетях, от постороннего доступа. Также приложение позволяет предотвратить случайное удаление файлов и защищает ваши счета от несанкционированных транзакций. Дополнительные функции, такие как маскировка значков приложений и автоматическое фотографирование злоумышленников, обеспечивают дополнительную безопасность.
Кроме того, приложение обладает рядом настроек для оптимизации безопасности, таких как возможность скрытия линии графического ключа и защита от случайных нажатий. Также предусмотрена возможность настроить время повторной блокировки и блокировать недавно установленные приложения. В ближайших обновлениях планируется добавление функции очистки файлового мусора, шифрования уведомлений и создания резервных копий в облаке.
Основные возможности приложения App Lock - Fingerprint Lock:
- Защита приложений с использованием PIN-кода, графического ключа или отпечатка пальца.
- Скрытие личных фото и видео в защищенной галерее.
- Маскировка значков приложений, чтобы они выглядели как другие, например, калькулятор или погода.
- Функция фотографирования злоумышленников при попытках несанкционированного доступа.
- Сделать линию графического ключа невидимой.
- Защита от случайного удаления и случайной клавиатуры.
- Множество ярких тем для изменения внешнего вида приложения.
- Возможность настройки времени повторной блокировки.
- Блокировка недавно установленных приложений.
- Поддержка защиты от удаления приложения.
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