Monitor Off для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eric Kutcher
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|523 Кб
|СКАЧАТЬ
Monitor Off — приложение для быстрого выключения экрана компьютера с помощью одной клавиши или клика мышью. Предназначено для защиты конфиденциальной информации, если нужно, чтобы никто не видел то, что происходит на экране. Полезно для быстрого скрытия информации во время перерывов или в случаях, когда необходимо уйти от компьютера на некоторое время. Monitor Off не требует установки и работает сразу после запуска исполняемого файла.
Приложение запускается в системном трее и не имеет стандартного интерфейса. Для управления программой нужно использовать значок, который появляется рядом с часами на панели задач. Для выключения экрана можно использовать горячие клавиши (Ctrl + Shift + F4) или кликнуть по значку в трее средней кнопкой мыши. Приложение не имеет настроек и запускается с заранее заданными параметрами.
Основные возможности приложения Monitor Of:
- Быстрое выключение экрана с помощью горячих клавиш или клика мышью.
- Не требует установки — приложение запускается после двойного щелчка на исполняемом файле.
- Программа работает в системном трее и отображает значок рядом с часами.
- Не мешает нормальной работе других приложений.
- Идеально подходит для обеспечения конфиденциальности на рабочем месте или дома.
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