Emotions Diary для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lev Dev Yan
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 50 | Статистика
|Размер:
|35.83 Мб
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Emotions Diary — приложение, которое помогает пользователям заботиться о своем психологическом благополучии, улучшать личную эффективность и развивать навыки самопознания. С помощью курсов и различных техник, программа способствует саморазвитию, помогает разобраться в себе и других людях, а также научиться управлять эмоциями и стрессом. PSY предоставляет разнообразные инструменты для работы с внутренними аспектами личности.
В дополнение к психологическим курсам и техникам, приложение предлагает инструменты для ведения дневников, создания аффирмаций, медитаций и дыхательных упражнений, что помогает пользователям систематизировать мысли, выражать эмоции и достигать гармонии.
Список основных возможностей Emotions Diary:
- Психологические курсы для улучшения навыков коммуникации, стресс-менеджмента и личной эффективности.
- Оценка ментального здоровья и предоставление рекомендаций для его улучшения.
- Техники для работы с различными аспектами личности: Внутренним Ребенком, Внутренним Взрослым и Внутренним Родителем.
- Ведение дневников для самовыражения и осознания своих эмоций и мыслей:
- Тест на гармонию личности для оценки прогресса в достижении внутреннего баланса.
- Защита паролем для обеспечения конфиденциальности.
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