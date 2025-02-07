Emotions Diary — приложение, которое помогает пользователям заботиться о своем психологическом благополучии, улучшать личную эффективность и развивать навыки самопознания. С помощью курсов и различных техник, программа способствует саморазвитию, помогает разобраться в себе и других людях, а также научиться управлять эмоциями и стрессом. PSY предоставляет разнообразные инструменты для работы с внутренними аспектами личности.

В дополнение к психологическим курсам и техникам, приложение предлагает инструменты для ведения дневников, создания аффирмаций, медитаций и дыхательных упражнений, что помогает пользователям систематизировать мысли, выражать эмоции и достигать гармонии.

Список основных возможностей Emotions Diary: