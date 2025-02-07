Emotions Diary для Android

Описание
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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
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Размер:35.83 Мб
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Emotions Diary — приложение, которое помогает пользователям заботиться о своем психологическом благополучии, улучшать личную эффективность и развивать навыки самопознания. С помощью курсов и различных техник, программа способствует саморазвитию, помогает разобраться в себе и других людях, а также научиться управлять эмоциями и стрессом. PSY предоставляет разнообразные инструменты для работы с внутренними аспектами личности.

В дополнение к психологическим курсам и техникам, приложение предлагает инструменты для ведения дневников, создания аффирмаций, медитаций и дыхательных упражнений, что помогает пользователям систематизировать мысли, выражать эмоции и достигать гармонии.

Список основных возможностей Emotions Diary:

  • Психологические курсы для улучшения навыков коммуникации, стресс-менеджмента и личной эффективности.
  • Оценка ментального здоровья и предоставление рекомендаций для его улучшения.
  • Техники для работы с различными аспектами личности: Внутренним Ребенком, Внутренним Взрослым и Внутренним Родителем.
  • Ведение дневников для самовыражения и осознания своих эмоций и мыслей:
  • Тест на гармонию личности для оценки прогресса в достижении внутреннего баланса.
  • Защита паролем для обеспечения конфиденциальности.
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