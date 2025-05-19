GeoGebra Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.887.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|International GeoGebra Institute
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 65 | Статистика
|Размер:
|43.84 Мб
|СКАЧАТЬ
GeoGebra — мощное приложение, предназначенное для построения графиков функций и уравнений, а также для решения задач в области математики и естественных наук. С помощью GeoGebra можно создавать графики функций: от простых алгебраических до более сложных неявных, полярных и параметрических уравнений. Приложение помогает вычислять производные и интегралы, исследовать экстремумы функций, а также находить их корни и пересечения.
Предоставляет возможности для динамического создания геометрических построений, таких как многоугольники, окружности и коники. Удобные инструменты для измерений: вычисление длин, периметров и площадей, делают приложение полезным для учащихся и преподавателей. Также позволяет создавать динамические геометрические конструкции.
Основные возможности GeoGebra:
- Построение графиков функций, неявных уравнений, полярных и параметрических кривых.
- Вычисление производных и интегралов.
- Нахождение особых точек функций, таких как корни, минимумы, максимумы и точки пересечения.
- Анализ регрессий для построения и анализа статистических моделей.
- Создание геометрических построений, таких как многоугольники, окружности и коники.
- Измерение длин, периметров и площадей геометрических объектов.
- Работа с локусами и следами точек.
- Сохранение и обмен результатами с другими пользователями, включая учителей и студентов.
HiPER Scientific Calculator 10.5.2g
Мощный инструмент для научных и инженерных расчетов, предлагающий символьную алгебру,...
Графический Калькулятор 2024.07.166
Графический Калькулятор – инженерный калькулятор для тех, кому необходимы сложные...
Desmos Scientific Calculator 7.26.0.0
Многофункциональное приложение для математических расчётов в том числе в тригонометрии,...
Многофункциональный калькулятор для мобильных Android-устройств, который включает модули...
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой мощный...
Algeo — это мощный научный графический калькулятор для построения функций, вычисления...
Отзывы о программе GeoGebra Calculator
Admin
Отзывов о программе GeoGebra Calculator 5.2.887.0 пока нет, можете добавить...