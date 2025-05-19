GeoGebra — мощное приложение, предназначенное для построения графиков функций и уравнений, а также для решения задач в области математики и естественных наук. С помощью GeoGebra можно создавать графики функций: от простых алгебраических до более сложных неявных, полярных и параметрических уравнений. Приложение помогает вычислять производные и интегралы, исследовать экстремумы функций, а также находить их корни и пересечения.

Предоставляет возможности для динамического создания геометрических построений, таких как многоугольники, окружности и коники. Удобные инструменты для измерений: вычисление длин, периметров и площадей, делают приложение полезным для учащихся и преподавателей. Также позволяет создавать динамические геометрические конструкции.

Основные возможности GeoGebra: