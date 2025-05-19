GeoGebra Calculator для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.887.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Научные
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Размер:43.84 Мб
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GeoGebra — мощное приложение, предназначенное для построения графиков функций и уравнений, а также для решения задач в области математики и естественных наук. С помощью GeoGebra можно создавать графики функций: от простых алгебраических до более сложных неявных, полярных и параметрических уравнений. Приложение помогает вычислять производные и интегралы, исследовать экстремумы функций, а также находить их корни и пересечения.

Предоставляет возможности для динамического создания геометрических построений, таких как многоугольники, окружности и коники. Удобные инструменты для измерений: вычисление длин, периметров и площадей, делают приложение полезным для учащихся и преподавателей. Также позволяет создавать динамические геометрические конструкции.

Основные возможности GeoGebra:

  • Построение графиков функций, неявных уравнений, полярных и параметрических кривых.
  • Вычисление производных и интегралов.
  • Нахождение особых точек функций, таких как корни, минимумы, максимумы и точки пересечения.
  • Анализ регрессий для построения и анализа статистических моделей.
  • Создание геометрических построений, таких как многоугольники, окружности и коники.
  • Измерение длин, периметров и площадей геометрических объектов.
  • Работа с локусами и следами точек.
  • Сохранение и обмен результатами с другими пользователями, включая учителей и студентов.
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