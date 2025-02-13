StreamGrid — инструмент для многозадачного просмотра видеоконтента, которое позволяет пользователям одновременно смотреть несколько видеороликов в одном интерфейсе. Программа объединяет все видео в одном окне и дает возможность настроить расположение потоков и изменять их размеры.

StreamGrid использует фреймворк Electron, что позволяет приложению работать на разных операционных системах, но также может потребовать больше системных ресурсов. Одной из полезных функций приложения является возможность сохранять текущие раскладки видео, чтобы при закрытии программы не потерять настройки. Также предусмотрена функция экспорта макетов в формате JSON.

Основные возможности StreamGrid: