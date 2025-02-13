StreamGrid для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bernard Moerdler
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 87 | Статистика
|Размер:
|89.12 Мб
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StreamGrid — инструмент для многозадачного просмотра видеоконтента, которое позволяет пользователям одновременно смотреть несколько видеороликов в одном интерфейсе. Программа объединяет все видео в одном окне и дает возможность настроить расположение потоков и изменять их размеры.
StreamGrid использует фреймворк Electron, что позволяет приложению работать на разных операционных системах, но также может потребовать больше системных ресурсов. Одной из полезных функций приложения является возможность сохранять текущие раскладки видео, чтобы при закрытии программы не потерять настройки. Также предусмотрена функция экспорта макетов в формате JSON.
Основные возможности StreamGrid:
- Просмотр нескольких видеопотоков одновременно в одном интерфейсе.
- Настройка и адаптация макетов с возможностью изменения размера каждого видеопотока.
- Сохранение раскладки потоков, чтобы при закрытии программы не терялись настройки.
- Экспорт макетов в формат JSON для удобного сохранения и использования в будущем.
- Поддержка популярных видеоплатформ.
- Совместимость с операционными системами благодаря использованию фреймворка Electron.
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