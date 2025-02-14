Tasty — приложение предоставляет широкий выбор из более чем 3000 рецептов. С его помощью можно легко найти нужный рецепт, следовать пошаговым инструкциям и получать персонализированные рекомендации. Приложение предлагает гибкие возможности фильтрации, позволяет искать рецепты по ингредиентам, типу кухни, социальным случаям. Поддерживает персонализацию под различные диетические потребности, например, вегетарианские или безглютеновые рецепты, а также позволяет сохранять понравившиеся рецепты в личном списке.

Основные возможности Tasty: