Tasty для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Кулинария, напитки
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Размер:34.79 Мб
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Tasty — приложение предоставляет широкий выбор из более чем 3000 рецептов. С его помощью можно легко найти нужный рецепт, следовать пошаговым инструкциям и получать персонализированные рекомендации. Приложение предлагает гибкие возможности фильтрации, позволяет искать рецепты по ингредиентам, типу кухни, социальным случаям. Поддерживает персонализацию под различные диетические потребности, например, вегетарианские или безглютеновые рецепты, а также позволяет сохранять понравившиеся рецепты в личном списке.

Основные возможности Tasty:

  • Пошаговые инструкции для каждого рецепта.
  • Доступ к видеорецептам, чтобы быть в курсе самых актуальных кулинарных трендов.
  • Персонализированные рекомендации на основе времени суток, дня недели и праздничных дней.
  • Фильтрация рецептов по различным параметрам, включая ингредиенты, диетические потребности, сложность и скорость приготовления.
  • Поддержка различных диет, таких как веганская, безглютеновая и низкоуглеводная.
  • Поддержка метрических значений и американских единиц измерений, что делает приложение удобным для пользователей по всему миру.
  • Возможность фильтрации рецептов по социальным случаям, таким как ужин с друзьями или семейный обед.
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