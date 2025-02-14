Tasty для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BuzzFeed
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.79 Мб
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Tasty — приложение предоставляет широкий выбор из более чем 3000 рецептов. С его помощью можно легко найти нужный рецепт, следовать пошаговым инструкциям и получать персонализированные рекомендации. Приложение предлагает гибкие возможности фильтрации, позволяет искать рецепты по ингредиентам, типу кухни, социальным случаям. Поддерживает персонализацию под различные диетические потребности, например, вегетарианские или безглютеновые рецепты, а также позволяет сохранять понравившиеся рецепты в личном списке.
Основные возможности Tasty:
- Пошаговые инструкции для каждого рецепта.
- Доступ к видеорецептам, чтобы быть в курсе самых актуальных кулинарных трендов.
- Персонализированные рекомендации на основе времени суток, дня недели и праздничных дней.
- Фильтрация рецептов по различным параметрам, включая ингредиенты, диетические потребности, сложность и скорость приготовления.
- Поддержка различных диет, таких как веганская, безглютеновая и низкоуглеводная.
- Поддержка метрических значений и американских единиц измерений, что делает приложение удобным для пользователей по всему миру.
- Возможность фильтрации рецептов по социальным случаям, таким как ужин с друзьями или семейный обед.
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