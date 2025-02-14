Photomatix Essentials для Windows

Описание
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Оценка: 3.78/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 80 | Статистика
Размер:49.4 Мб
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Photomatix Essentials — удобный редактор для обработки фотографий, ориентированный на создание HDR-снимков из нескольких кадров, снятых с разными настройками экспозиции. Позволяет значительно улучшить качество изображений, обеспечивая более широкий диапазон тонов и яркости. Приложение идеально подходит для фотографов, которые хотят автоматизировать процесс коррекции изображений или настроить параметры вручную, получая высококачественные результаты.

Возможности настройки включают такие параметры, как контрастность, насыщенность, освещение, температура и другие. Кроме того, прграмма позволяет добавить шумоподавление на последнем этапе обработки и выполнить финальную настройку резкости изображения. Полученные изображения можно экспортировать в форматах JPG или TIFF.

Основные возможности Photomatix Essentials:

  • Автоматическая коррекция изображений с брекетингом или одиночных снимков.
  • Удаление «призраков» с перемещающихся объектов в процессе съемки.
  • Большое количество предустановленных стилей для быстрого улучшения фотографий (сбалансированный, фотографический, живописный, яркий, сюрреалистический и другие).
  • Возможность сохранения пользовательских конфигураций для быстрого применения.
  • Экспорт изображений в форматы JPG или TIFF.
  • Шумоподавление и управление резкостью на последнем этапе обработки.
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