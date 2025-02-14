Photomatix Essentials — удобный редактор для обработки фотографий, ориентированный на создание HDR-снимков из нескольких кадров, снятых с разными настройками экспозиции. Позволяет значительно улучшить качество изображений, обеспечивая более широкий диапазон тонов и яркости. Приложение идеально подходит для фотографов, которые хотят автоматизировать процесс коррекции изображений или настроить параметры вручную, получая высококачественные результаты.

Возможности настройки включают такие параметры, как контрастность, насыщенность, освещение, температура и другие. Кроме того, прграмма позволяет добавить шумоподавление на последнем этапе обработки и выполнить финальную настройку резкости изображения. Полученные изображения можно экспортировать в форматах JPG или TIFF.

Основные возможности Photomatix Essentials: