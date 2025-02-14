Photomatix Essentials для Windows
|Оценка:
|3.78/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HDRsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 80 | Статистика
|Размер:
|49.4 Мб
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Photomatix Essentials — удобный редактор для обработки фотографий, ориентированный на создание HDR-снимков из нескольких кадров, снятых с разными настройками экспозиции. Позволяет значительно улучшить качество изображений, обеспечивая более широкий диапазон тонов и яркости. Приложение идеально подходит для фотографов, которые хотят автоматизировать процесс коррекции изображений или настроить параметры вручную, получая высококачественные результаты.
Возможности настройки включают такие параметры, как контрастность, насыщенность, освещение, температура и другие. Кроме того, прграмма позволяет добавить шумоподавление на последнем этапе обработки и выполнить финальную настройку резкости изображения. Полученные изображения можно экспортировать в форматах JPG или TIFF.
Основные возможности Photomatix Essentials:
- Автоматическая коррекция изображений с брекетингом или одиночных снимков.
- Удаление «призраков» с перемещающихся объектов в процессе съемки.
- Большое количество предустановленных стилей для быстрого улучшения фотографий (сбалансированный, фотографический, живописный, яркий, сюрреалистический и другие).
- Возможность сохранения пользовательских конфигураций для быстрого применения.
- Экспорт изображений в форматы JPG или TIFF.
- Шумоподавление и управление резкостью на последнем этапе обработки.
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Admin
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