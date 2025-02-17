Заря: работа водителем — приложение, предназначенное для водителей, которые хотят зарабатывать деньги, используя собственный автомобиль. Позволяет водителям подключиться к сервису и начать принимать заказы от пассажиров, прямо из интерфейса программы. Все заказы отображаются на карте, что помогает водителям видеть, где находятся клиенты и планировать маршрут для быстрого выполнения заказа.

Одной из особенностей приложения является наличие заказов с надбавками, что дает возможность водителям получать больше прибыли. Также доступна функция выполнения заказов по цепочке, что помогает минимизировать простои и увеличивает заработок.

Основные возможности приложения Заря: работа водителем: