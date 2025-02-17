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Заря: работа водителем для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.25.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:54.59 Мб
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Заря: работа водителем — приложение, предназначенное для водителей, которые хотят зарабатывать деньги, используя собственный автомобиль. Позволяет водителям подключиться к сервису и начать принимать заказы от пассажиров, прямо из интерфейса программы. Все заказы отображаются на карте, что помогает водителям видеть, где находятся клиенты и планировать маршрут для быстрого выполнения заказа.

Одной из особенностей приложения является наличие заказов с надбавками, что дает возможность водителям получать больше прибыли. Также доступна функция выполнения заказов по цепочке, что помогает минимизировать простои и увеличивает заработок.

Основные возможности приложения Заря: работа водителем:

  • Подключение к сервису и начало работы непосредственно через приложение.
  • Просмотр заказов на карте, что позволяет видеть местоположение ближайших клиентов.
  • Заказы с надбавками для повышения дохода.
  • Возможность выполнения заказов по цепочке, чтобы избежать простоя между поездками.
  • Удобный интерфейс для принятия и выполнения заказов.
  • Приложение поддерживает работу в разных районах, предоставляя доступ к большому количеству клиентов.
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