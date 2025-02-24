HelloChinese для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:70.5 Мб
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HelloChinese — приложение для эффективного и увлекательного изучения китайского языка. С его помощью пользователи могут начать учить китайский с самого нуля и постепенно развивать навыки разговора на повседневные темы.

Предлагает инструменты, которые помогут не только освоить китайский язык, но и улучшить произношение, грамматику и навыки письма. Приложение включает видеоуроки с носителями языка, систему распознавания речи для корректного произношения, а также возможность вводить иероглифы с помощью рукописного ввода.

Основные возможности HelloChinese:

  • Курс Пиньинь для начинающих, построенный логично и доступно для освоения.
  • Более 1000 видеоуроков с носителями языка, что позволяет обучаться на реальных примерах.
  • Функция распознавания речи для улучшения произношения и уверенности в разговоре.
  • Рукописный ввод иероглифов, который позволяет эффективно изучать их написание.
  • Широкий словарный запас и грамматические материалы, охватывающие содержание до уровня HSK3.
  • Всесторонняя подготовка: развитие навыков чтения, письма, грамматики и восприятия на слух.
  • Встроенный китайский словарь с мультимедийными карточками для изучения новых слов.
  • Отслеживание прогресса и синхронизация данных на различных устройствах.
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