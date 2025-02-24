HelloChinese для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HelloChinese
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|70.5 Мб
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HelloChinese — приложение для эффективного и увлекательного изучения китайского языка. С его помощью пользователи могут начать учить китайский с самого нуля и постепенно развивать навыки разговора на повседневные темы.
Предлагает инструменты, которые помогут не только освоить китайский язык, но и улучшить произношение, грамматику и навыки письма. Приложение включает видеоуроки с носителями языка, систему распознавания речи для корректного произношения, а также возможность вводить иероглифы с помощью рукописного ввода.
Основные возможности HelloChinese:
- Курс Пиньинь для начинающих, построенный логично и доступно для освоения.
- Более 1000 видеоуроков с носителями языка, что позволяет обучаться на реальных примерах.
- Функция распознавания речи для улучшения произношения и уверенности в разговоре.
- Рукописный ввод иероглифов, который позволяет эффективно изучать их написание.
- Широкий словарный запас и грамматические материалы, охватывающие содержание до уровня HSK3.
- Всесторонняя подготовка: развитие навыков чтения, письма, грамматики и восприятия на слух.
- Встроенный китайский словарь с мультимедийными карточками для изучения новых слов.
- Отслеживание прогресса и синхронизация данных на различных устройствах.
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