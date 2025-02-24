HelloChinese — приложение для эффективного и увлекательного изучения китайского языка. С его помощью пользователи могут начать учить китайский с самого нуля и постепенно развивать навыки разговора на повседневные темы.

Предлагает инструменты, которые помогут не только освоить китайский язык, но и улучшить произношение, грамматику и навыки письма. Приложение включает видеоуроки с носителями языка, систему распознавания речи для корректного произношения, а также возможность вводить иероглифы с помощью рукописного ввода.

Основные возможности HelloChinese: