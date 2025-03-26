Tacky-borders — утилита для изменения внешнего вида границ окон приложений в операционной системе Windows 11. Позволяет изменять их размер, цвет, прозрачность и добавляя различные визуальные эффекты.

Приложение не имеет стандартного пользовательского интерфейса. Все настройки производятся через конфигурационный файл, доступный через контекстное меню, расположенное в системном трее. В файле конфигурации можно легко указать параметры для изменения.

Основные возможности Tacky-borders: