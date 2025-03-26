Tacky-borders для Windows
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|lukeyou05
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 110 | Статистика
|Размер:
|1.11 Мб
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Tacky-borders — утилита для изменения внешнего вида границ окон приложений в операционной системе Windows 11. Позволяет изменять их размер, цвет, прозрачность и добавляя различные визуальные эффекты.
Приложение не имеет стандартного пользовательского интерфейса. Все настройки производятся через конфигурационный файл, доступный через контекстное меню, расположенное в системном трее. В файле конфигурации можно легко указать параметры для изменения.
Основные возможности Tacky-borders:
- Возможность настройки размера границ окон, включая их толщину и прозрачность.
- Изменение цвета границ, от тонких оттенков до ярких насыщенных цветов.
- Поддержка градиентов для создания плавных переходов цвета на границах.
- Возможность добавления анимации к границам окон.
- Полный контроль над параметрами границ через файл конфигурации.
- Не влияет на функциональность системы и используется исключительно для изменения визуальных аспектов интерфейса.
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