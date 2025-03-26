Tacky-borders для Windows

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Оценка: 3.57/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 110 | Статистика
Размер:1.11 Мб
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Tacky-borders скриншот № 1

Tacky-borders — утилита для изменения внешнего вида границ окон приложений в операционной системе Windows 11. Позволяет изменять их размер, цвет, прозрачность и добавляя различные визуальные эффекты.

Приложение не имеет стандартного пользовательского интерфейса. Все настройки производятся через конфигурационный файл, доступный через контекстное меню, расположенное в системном трее. В файле конфигурации можно легко указать параметры для изменения.

Основные возможности Tacky-borders:

  • Возможность настройки размера границ окон, включая их толщину и прозрачность.
  • Изменение цвета границ, от тонких оттенков до ярких насыщенных цветов.
  • Поддержка градиентов для создания плавных переходов цвета на границах.
  • Возможность добавления анимации к границам окон.
  • Полный контроль над параметрами границ через файл конфигурации.
  • Не влияет на функциональность системы и используется исключительно для изменения визуальных аспектов интерфейса.
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