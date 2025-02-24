File Pilot — современный файловый менеджер для Windows, который представляет собой многовкладочный инструмент с расширенными возможностями управления файлами. Предлагает дополнительные функции, такие как улучшенный поиск и фильтрация, пакетное переименование, предварительный просмотр содержимого файлов, а также гибкие инструменты настройки.

Приложение предлагает настройку внешнего вида и макета, включая изменение цветовой темы, шрифтов, размеров и интервалов между ними, а также возможность настройки горячих клавиш для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Основные возможности File Pilot: