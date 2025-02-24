File Pilot для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $40
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|0.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FILE PILOT Team
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.8 Мб
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File Pilot — современный файловый менеджер для Windows, который представляет собой многовкладочный инструмент с расширенными возможностями управления файлами. Предлагает дополнительные функции, такие как улучшенный поиск и фильтрация, пакетное переименование, предварительный просмотр содержимого файлов, а также гибкие инструменты настройки.
Приложение предлагает настройку внешнего вида и макета, включая изменение цветовой темы, шрифтов, размеров и интервалов между ними, а также возможность настройки горячих клавиш для быстрого доступа к часто используемым функциям.
Основные возможности File Pilot:
- Позволяет работать с несколькими окнами одновременно, легко переключаться между ними.
- Возможность изменения цветовой темы, шрифта, размера текста и интервала между строками, а также настройка горячих клавиш.
- File Pilot можно использовать без установки, как автономное приложение.
- Поддержка нечеткого поиска, фильтрации и быстрого поиска через контекстное меню.
- Автозаполнение путей и быстрое обращение к часто используемым местам.
- Инструмент предварительного просмотра содержимого файлов, включая изображения, текстовые файлы и каталоги.
- Возможность массово переименовывать файлы с использованием уникальных идентификаторов или дат файлов.
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