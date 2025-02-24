File Pilot для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $40
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:0.2.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Файловые менеджеры
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File Pilot — современный файловый менеджер для Windows, который представляет собой многовкладочный инструмент с расширенными возможностями управления файлами. Предлагает дополнительные функции, такие как улучшенный поиск и фильтрация, пакетное переименование, предварительный просмотр содержимого файлов, а также гибкие инструменты настройки.

Приложение предлагает настройку внешнего вида и макета, включая изменение цветовой темы, шрифтов, размеров и интервалов между ними, а также возможность настройки горячих клавиш для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Основные возможности File Pilot:

  • Позволяет работать с несколькими окнами одновременно, легко переключаться между ними.
  • Возможность изменения цветовой темы, шрифта, размера текста и интервала между строками, а также настройка горячих клавиш.
  • File Pilot можно использовать без установки, как автономное приложение.
  • Поддержка нечеткого поиска, фильтрации и быстрого поиска через контекстное меню.
  • Автозаполнение путей и быстрое обращение к часто используемым местам.
  • Инструмент предварительного просмотра содержимого файлов, включая изображения, текстовые файлы и каталоги.
  • Возможность массово переименовывать файлы с использованием уникальных идентификаторов или дат файлов.
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