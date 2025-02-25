DHCPLogView для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:438 Кб
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DHCPLogView скриншот № 1

DHCPLogView — утилита для мониторинга и визуализации запросов DHCP. Помогает отслеживать запросы DHCP, отправляемые всеми устройствами, подключенными к сети. Предоставляет информацию о параметрах подключения, такие как MAC-адреса устройств, имя хоста, запрашиваемые IP-адреса и другую информацию, необходимую для управления сетью. 

Одним из преимуществ инструмента является возможность настройки для обнаружения различных операционных систем устройств, подключенных к сети.

Основные возможности DHCPLogView:

  • Отслеживание запросов DHCP, отправляемых подключенными устройствами.
  • Просмотр информации о подключенных устройствах, включая MAC-адреса, имя хоста и запрашиваемые IP-адреса.
  • Поддержка визуализации параметров подключения, что позволяет получить подробный обзор состояния сети.
  • Возможность редактирования конфигурационного файла для добавления новых операционных систем.
  • Поддержка простого и понятного модуля сканирования для мониторинга состояния сети.
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