DHCPLogView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|438 Кб
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DHCPLogView — утилита для мониторинга и визуализации запросов DHCP. Помогает отслеживать запросы DHCP, отправляемые всеми устройствами, подключенными к сети. Предоставляет информацию о параметрах подключения, такие как MAC-адреса устройств, имя хоста, запрашиваемые IP-адреса и другую информацию, необходимую для управления сетью.
Одним из преимуществ инструмента является возможность настройки для обнаружения различных операционных систем устройств, подключенных к сети.
Основные возможности DHCPLogView:
- Отслеживание запросов DHCP, отправляемых подключенными устройствами.
- Просмотр информации о подключенных устройствах, включая MAC-адреса, имя хоста и запрашиваемые IP-адреса.
- Поддержка визуализации параметров подключения, что позволяет получить подробный обзор состояния сети.
- Возможность редактирования конфигурационного файла для добавления новых операционных систем.
- Поддержка простого и понятного модуля сканирования для мониторинга состояния сети.
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