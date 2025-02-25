DHCPLogView — утилита для мониторинга и визуализации запросов DHCP. Помогает отслеживать запросы DHCP, отправляемые всеми устройствами, подключенными к сети. Предоставляет информацию о параметрах подключения, такие как MAC-адреса устройств, имя хоста, запрашиваемые IP-адреса и другую информацию, необходимую для управления сетью.

Одним из преимуществ инструмента является возможность настройки для обнаружения различных операционных систем устройств, подключенных к сети.

Основные возможности DHCPLogView: