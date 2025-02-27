App Regulator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:14.89 Мб
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App Regulator скриншот № 1

App Regulator – утилита для блокировки приложений и процессов на вашем компьютере. Полезен в ситуациях, когда требуется контролировать доступ пользователей, ограничивать их возможности и управлять правами администратора.

Программа позволяет просканировать установленное ПО и выбать, какие приложения подлежат блокировке. Предлагает дополнительную функцию маскировки, которая подделывает разрешения администратора для запуска приложений. Это полезно, когда необходимо, чтобы приложение выглядело как запущенное с правами администратора, несмотря на установленные ограничения.

Список основных возможностей App Regulator:

  • Легко выбирайте и блокируйте конкретные программы и процессы на вашем компьютере.
  • Возможность выбрать различные типы блокировки, включая принудительную блокировку при активации.
  • Функция подделки разрешений для запуска приложений с правами администратора.
  • Быстрое сканирование установленных программ с последующим выбором нужных для блокировки.
  • Возможность контроля доступа для различных учетных записей пользователей на компьютере.
  • Легко доступный и понятный интерфейс для выбора программ и настройки блокировки.
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