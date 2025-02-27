App Regulator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aaditya Kandel
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|14.89 Мб
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App Regulator – утилита для блокировки приложений и процессов на вашем компьютере. Полезен в ситуациях, когда требуется контролировать доступ пользователей, ограничивать их возможности и управлять правами администратора.
Программа позволяет просканировать установленное ПО и выбать, какие приложения подлежат блокировке. Предлагает дополнительную функцию маскировки, которая подделывает разрешения администратора для запуска приложений. Это полезно, когда необходимо, чтобы приложение выглядело как запущенное с правами администратора, несмотря на установленные ограничения.
Список основных возможностей App Regulator:
- Легко выбирайте и блокируйте конкретные программы и процессы на вашем компьютере.
- Возможность выбрать различные типы блокировки, включая принудительную блокировку при активации.
- Функция подделки разрешений для запуска приложений с правами администратора.
- Быстрое сканирование установленных программ с последующим выбором нужных для блокировки.
- Возможность контроля доступа для различных учетных записей пользователей на компьютере.
- Легко доступный и понятный интерфейс для выбора программ и настройки блокировки.
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