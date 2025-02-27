App Regulator – утилита для блокировки приложений и процессов на вашем компьютере. Полезен в ситуациях, когда требуется контролировать доступ пользователей, ограничивать их возможности и управлять правами администратора.

Программа позволяет просканировать установленное ПО и выбать, какие приложения подлежат блокировке. Предлагает дополнительную функцию маскировки, которая подделывает разрешения администратора для запуска приложений. Это полезно, когда необходимо, чтобы приложение выглядело как запущенное с правами администратора, несмотря на установленные ограничения.

Список основных возможностей App Regulator: