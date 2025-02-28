Batch Image Upscaler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41.36 Мб
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Batch Image Upscaler — утилита, которая предназначена для повышения качества изображений в пакетном режиме. Программа использует возможности ИИ, чтобы повысить уровень разрешения. Поддерживаются такие популярные форматы, как JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и другие.
Batch Image Upscaler предлагает гибкие настройки обработки, позволяет выбирать, каким образом будут обработаны изображения, в зависимости от того, являются ли они фотографиями или иллюстрациями.
Основные возможности Batch Image Upscaler:
- Возможность увеличивать и улучшать качество нескольких изображений одновременно.
- Использование искусственного интеллекта для повышения качества изображений.
- Поддержка разных форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF, TIFF, GIF, WEBP, WMP и DDS.
- Возможность выбора между перезаписью оригиналов или созданием копий файлов в другой директории.
- Выбор между фотографиями и иллюстрациями для более точной обработки.
- Интуитивно понятный интерфейс с возможностью легко добавлять файлы и папки для обработки.
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