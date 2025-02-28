Batch Image Upscaler — утилита, которая предназначена для повышения качества изображений в пакетном режиме. Программа использует возможности ИИ, чтобы повысить уровень разрешения. Поддерживаются такие популярные форматы, как JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и другие.

Batch Image Upscaler предлагает гибкие настройки обработки, позволяет выбирать, каким образом будут обработаны изображения, в зависимости от того, являются ли они фотографиями или иллюстрациями.

Основные возможности Batch Image Upscaler: