Batch Image Upscaler для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41.36 Мб
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Batch Image Upscaler — утилита, которая предназначена для повышения качества изображений в пакетном режиме. Программа использует возможности ИИ, чтобы повысить уровень разрешения. Поддерживаются такие популярные форматы, как JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и другие.

Batch Image Upscaler предлагает гибкие настройки обработки, позволяет выбирать, каким образом будут обработаны изображения, в зависимости от того, являются ли они фотографиями или иллюстрациями.

Основные возможности Batch Image Upscaler:

  • Возможность увеличивать и улучшать качество нескольких изображений одновременно.
  • Использование искусственного интеллекта для повышения качества изображений.
  • Поддержка разных форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF, TIFF, GIF, WEBP, WMP и DDS.
  • Возможность выбора между перезаписью оригиналов или созданием копий файлов в другой директории.
  • Выбор между фотографиями и иллюстрациями для более точной обработки.
  • Интуитивно понятный интерфейс с возможностью легко добавлять файлы и папки для обработки.
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