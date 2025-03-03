Offline Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.02.63.0223 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Offline Music Player – удобный и мощный музыкальный плеер для Android, который позволяет слушать музыку в оффлайн-режиме, не зависимо от наличия интернета. Плеер поддерживает большинство аудиоформатов и обеспечивает высокое качество воспроизведения звука.
Также предоставляет возможности создания собственных плейлистов, настройки эквалайзера для оптимизации звука под различные жанры, а также синхронизации текстов песен для караоке. Встроенные виджеты позволяют управлять воспроизведением музыки прямо с главного экрана устройства.
Основные возможности Offline Music Player:
- Возможность прослушивания музыки без интернета в отличном качестве.
- Поддержка множества форматов аудио: MP3, WAV, FLAC, AAC и других.
- Встроенный эквалайзер с функциями усиления басов и эффекта реверберации.
- Более 10 пресетов эквалайзера для различных музыкальных жанров.
- Синхронизация текстов песен для отображения на экране во время воспроизведения.
- Создание и редактирование плейлистов для удобного прослушивания музыки.
- Интуитивно понятный интерфейс с возможностью выбора из более чем 25 тем оформления.
- Виджеты для управления воспроизведением с главного экрана (более 30 вариантов).
- Встроенный видеоплеер для воспроизведения видео и аудио файлов оффлайн.
Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...
Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
Neutron Music Player – музыкальный плеер с высококачественным звучанием, которое обеспечивает...
Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости...
Один из лучших способов для потокового воспроизведения музыки на мобильном телефоне или...
Отзывы о программе Offline Music Player
Admin
Отзывов о программе Offline Music Player 1.02.63.0223 пока нет, можете добавить...