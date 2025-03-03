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Offline Music Player для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02.63.0223 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.4 Мб
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Offline Music Player – удобный и мощный музыкальный плеер для Android, который позволяет слушать музыку в оффлайн-режиме, не зависимо от наличия интернета. Плеер поддерживает большинство аудиоформатов и обеспечивает высокое качество воспроизведения звука.

Также предоставляет возможности создания собственных плейлистов, настройки эквалайзера для оптимизации звука под различные жанры, а также синхронизации текстов песен для караоке. Встроенные виджеты позволяют управлять воспроизведением музыки прямо с главного экрана устройства.

Основные возможности Offline Music Player:

  • Возможность прослушивания музыки без интернета в отличном качестве.
  • Поддержка множества форматов аудио: MP3, WAV, FLAC, AAC и других.
  • Встроенный эквалайзер с функциями усиления басов и эффекта реверберации.
  • Более 10 пресетов эквалайзера для различных музыкальных жанров.
  • Синхронизация текстов песен для отображения на экране во время воспроизведения.
  • Создание и редактирование плейлистов для удобного прослушивания музыки.
  • Интуитивно понятный интерфейс с возможностью выбора из более чем 25 тем оформления.
  • Виджеты для управления воспроизведением с главного экрана (более 30 вариантов).
  • Встроенный видеоплеер для воспроизведения видео и аудио файлов оффлайн.
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