RightClickTools – утилита для Windows, которая расширяет стандартное контекстное меню, добавляет несколько полезных ярлыков и опций для быстрого доступа к часто используемым системным инструментам и настройкам. Программа предназначена для удобства работы с операционной системой, предлагает прямой доступ к таким инструментам, как командная консоль, PowerShell и RegEdit.

Также доступна опция запуска приложений в роли TrustedInstaller, что полезно для системных администраторов и опытных пользователей. Приложение предоставляет другие функции, такие как управление правами на папки, добавление каталогов в системную переменную PATH и очистка истории и временных файлов.

Основные возможности RightClickTools: