RightClickTools для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.33/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 111 | Статистика
Размер:2.74 Мб
СКАЧАТЬ
RightClickTools скриншот № 1
RightClickTools скриншот № 2

RightClickTools – утилита для Windows, которая расширяет стандартное контекстное меню, добавляет несколько полезных ярлыков и опций для быстрого доступа к часто используемым системным инструментам и настройкам. Программа предназначена для удобства работы с операционной системой, предлагает прямой доступ к таким инструментам, как командная консоль, PowerShell и RegEdit.

Также доступна опция запуска приложений в роли TrustedInstaller, что полезно для системных администраторов и опытных пользователей. Приложение предоставляет другие функции, такие как управление правами на папки, добавление каталогов в системную переменную PATH и очистка истории и временных файлов.

Основные возможности RightClickTools:

  • Добавление новых пунктов в контекстное меню Windows для быстрого доступа к системным инструментам.
  • Запуск консольного окна, PowerShell и RegEdit с правами администратора или от имени TrustedInstaller.
  • Присвоение прав собственности на папки и предоставление доступа к их содержимому.
  • Добавление или удаление каталогов из переменной PATH системы.
  • Очистка истории недавних файлов, автопредложений и временных данных.
  • Быстрое переключение отображения системных файлов в проводнике.
  • Обновление оболочки Windows, перезапуск проводника Windows и запуск проводника с правами администратора.
  • Возможность добавлять пользовательские команды или приложения в контекстное меню для быстрого доступа.
  • Удобное управление доступом и правами на папки и файлы системы.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...

скачать Process LassoProcess Lasso 15.0.4.22

Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или...

скачать RegScannerRegScanner 2.75

RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...

скачать Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56

Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...

скачать Windows 7 USB/DVD Download ToolWindows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...

скачать MapKeyboardMapKeyboard 2.1

MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...

Отзывы о программе RightClickTools

Admin

Отзывов о программе RightClickTools 1.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв