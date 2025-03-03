RightClickTools для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LesFerch
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 111 | Статистика
|Размер:
|2.74 Мб
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RightClickTools – утилита для Windows, которая расширяет стандартное контекстное меню, добавляет несколько полезных ярлыков и опций для быстрого доступа к часто используемым системным инструментам и настройкам. Программа предназначена для удобства работы с операционной системой, предлагает прямой доступ к таким инструментам, как командная консоль, PowerShell и RegEdit.
Также доступна опция запуска приложений в роли TrustedInstaller, что полезно для системных администраторов и опытных пользователей. Приложение предоставляет другие функции, такие как управление правами на папки, добавление каталогов в системную переменную PATH и очистка истории и временных файлов.
Основные возможности RightClickTools:
- Добавление новых пунктов в контекстное меню Windows для быстрого доступа к системным инструментам.
- Запуск консольного окна, PowerShell и RegEdit с правами администратора или от имени TrustedInstaller.
- Присвоение прав собственности на папки и предоставление доступа к их содержимому.
- Добавление или удаление каталогов из переменной PATH системы.
- Очистка истории недавних файлов, автопредложений и временных данных.
- Быстрое переключение отображения системных файлов в проводнике.
- Обновление оболочки Windows, перезапуск проводника Windows и запуск проводника с правами администратора.
- Возможность добавлять пользовательские команды или приложения в контекстное меню для быстрого доступа.
- Удобное управление доступом и правами на папки и файлы системы.
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