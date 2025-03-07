AI Filter #1 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.11.04122 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ashampoo GmbH and Co KG
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|899 Кб
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AI Filter #1 Professional — инструмент для создания уникальных графических фильтров с использованием технологий искусственного интеллекта. Позволяет пользователям разрабатывать собственные фильтры для обработки и улучшения цифровых изображений, используя возможности нейронных сетей.
Программа дает возможность не только создавать кастомизированные фильтры, но и использовать уже готовые, с широким выбором инструментов для обработки изображений.
Основные возможности AI Filter #1 Professional:
- Создание пользовательских фильтров с использованием нейронных сетей ИИ.
- Применение готовых фильтров из обширной коллекции приложения.
- Редактирование RAW-файлов с помощью инструментов для повышения резкости, оптимизации, настройки яркости, баланса белого и цветового баланса.
- Поддержка создания и использования собственных профилей камеры.
- Интерфейс обучения искусственного интеллекта, который позволяет настроить параметры обучения.
- 90+ готовых фильтров в режиме «Эксперт» для профессионалов.
- Возможность персонализации фильтров, с возможностью обучения модели ИИ на собственных изображениях для более точного и качественного результата.
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Отзывы о программе AI Filter #1
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Отзывов о программе AI Filter #1 1.11.04122 пока нет, можете добавить...