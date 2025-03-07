AI Filter #1 Professional — инструмент для создания уникальных графических фильтров с использованием технологий искусственного интеллекта. Позволяет пользователям разрабатывать собственные фильтры для обработки и улучшения цифровых изображений, используя возможности нейронных сетей.

Программа дает возможность не только создавать кастомизированные фильтры, но и использовать уже готовые, с широким выбором инструментов для обработки изображений.

Основные возможности AI Filter #1 Professional: