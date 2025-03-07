AI Filter #1 для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.11.04122 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:899 Кб
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AI Filter #1 Professional — инструмент для создания уникальных графических фильтров с использованием технологий искусственного интеллекта. Позволяет пользователям разрабатывать собственные фильтры для обработки и улучшения цифровых изображений, используя возможности нейронных сетей. 

Программа дает возможность не только создавать кастомизированные фильтры, но и использовать уже готовые,  с широким выбором инструментов для обработки изображений.

Основные возможности AI Filter #1 Professional:

  • Создание пользовательских фильтров с использованием нейронных сетей ИИ.
  • Применение готовых фильтров из обширной коллекции приложения.
  • Редактирование RAW-файлов с помощью инструментов для повышения резкости, оптимизации, настройки яркости, баланса белого и цветового баланса.
  • Поддержка создания и использования собственных профилей камеры.
  • Интерфейс обучения искусственного интеллекта, который позволяет настроить параметры обучения.
  • 90+ готовых фильтров в режиме «Эксперт» для профессионалов.
  • Возможность персонализации фильтров, с возможностью обучения модели ИИ на собственных изображениях для более точного и качественного результата.
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Отзывов о программе AI Filter #1 1.11.04122 пока нет, можете добавить...

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