Heart Rate Monitor – приложение для измерения частоты сердечных сокращений. Предоставляет пользователю возможность контролировать свой пульс без необходимости использования специального медицинского оборудования. Кроме измерения пульса, позволяет отслеживать другие параметры здоровья, такие как давление, уровень сахара в крови, холестерин и ИМТ.

Данные сохраняются в облаке, что позволяет в любой момент проверить историю измерений и при необходимости отправить информацию врачу. Приложение может быть полезно как для людей, следящих за своим состоянием здоровья, так и для тех, кто хочет контролировать свою физическую форму и результаты тренировок.

Основные возможности Heart Rate Monitor: