Heart Rate Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12.08 Мб
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Heart Rate Monitor – приложение для измерения частоты сердечных сокращений. Предоставляет пользователю возможность контролировать свой пульс без необходимости использования специального медицинского оборудования. Кроме измерения пульса, позволяет отслеживать другие параметры здоровья, такие как давление, уровень сахара в крови, холестерин и ИМТ.
Данные сохраняются в облаке, что позволяет в любой момент проверить историю измерений и при необходимости отправить информацию врачу. Приложение может быть полезно как для людей, следящих за своим состоянием здоровья, так и для тех, кто хочет контролировать свою физическую форму и результаты тренировок.
Основные возможности Heart Rate Monitor:
- Точное измерение частоты сердечных сокращений всего за несколько секунд.
- Поддержка отображения графиков и статистики.
- Учет различных состояний организма для детализированных отчетов.
- Комплексный мониторинг здоровья: пульс, кровяное давление, уровень сахара в крови, ИМТ, холестерин и другие показатели.
- Возможности для обмена и печати медицинских отчетов.
- Функция фильтрации данных для более глубокого анализа.
- Удобство хранения всех данных в облаке для быстрого доступа.
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Admin
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