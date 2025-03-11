Sync Folders для Windows
|Оценка:
|3.29/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NataljaNeumann
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 92 | Статистика
|Размер:
|1.44 Мб
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Sync Folders – утилита для синхронизации и резервного копирования файлов и папок на локальных дисках компьютера. В отличие от встроенного в Windows 11 OneDrive, который синхронизирует файлы с облаком Microsoft, Sync Folders работает исключительно с локальными данными, предоставляет пользователю больше контроля над сохранностью и синхронизацией информации на своем устройстве.
Также программа дает возможность создавать скрытые резервные копий файлов, что помогает избежать потери данных в случае ошибок или сбоев. Эта функция действует как защитная сетка, позволяет восстанавливать поврежденные или утраченные части файлов.
Основные возможности Sync Folders:
- Синхронизация и резервное копирование файлов и папок на локальных дисках.
- Простота в настройке с возможностью указать источник и цель синхронизации.
- Опция для создания скрытых копий данных, которые можно использовать для восстановления файлов в случае сбоя.
- Способность восстанавливать файлы, используя старые версии, или заполнять поврежденные участки пустыми данными.
- Минималистичный и удобный интерфейс, обеспечивающий легкость использования.
- Множественные попытки восстановления данных при возникновении ошибок.
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Admin
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