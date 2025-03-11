Sync Folders – утилита для синхронизации и резервного копирования файлов и папок на локальных дисках компьютера. В отличие от встроенного в Windows 11 OneDrive, который синхронизирует файлы с облаком Microsoft, Sync Folders работает исключительно с локальными данными, предоставляет пользователю больше контроля над сохранностью и синхронизацией информации на своем устройстве.

Также программа дает возможность создавать скрытые резервные копий файлов, что помогает избежать потери данных в случае ошибок или сбоев. Эта функция действует как защитная сетка, позволяет восстанавливать поврежденные или утраченные части файлов.

Основные возможности Sync Folders: