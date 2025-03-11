Sync Folders для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.29/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 92 | Статистика
Размер:1.44 Мб
СКАЧАТЬ
Sync Folders скриншот № 1

Sync Folders – утилита для синхронизации и резервного копирования файлов и папок на локальных дисках компьютера. В отличие от встроенного в Windows 11 OneDrive, который синхронизирует файлы с облаком Microsoft, Sync Folders работает исключительно с локальными данными, предоставляет пользователю больше контроля над сохранностью и синхронизацией информации на своем устройстве.

Также программа дает возможность создавать скрытые резервные копий файлов, что помогает избежать потери данных в случае ошибок или сбоев. Эта функция действует как защитная сетка, позволяет восстанавливать поврежденные или утраченные части файлов.

Основные возможности Sync Folders:

  • Синхронизация и резервное копирование файлов и папок на локальных дисках.
  • Простота в настройке с возможностью указать источник и цель синхронизации.
  • Опция для создания скрытых копий данных, которые можно использовать для восстановления файлов в случае сбоя.
  • Способность восстанавливать файлы, используя старые версии, или заполнять поврежденные участки пустыми данными.
  • Минималистичный и удобный интерфейс, обеспечивающий легкость использования.
  • Множественные попытки восстановления данных при возникновении ошибок.

 

ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 10.0.8576 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать AOMEI BackupperAOMEI Backupper 7.5.0

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...

скачать WinHexWinHex 21.4

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Driver MagicianDriver Magician 6.2

Driver Magician - очень полезная утилита, предназначенная для создания резервных копий,...

скачать Hasleo Disk CloneHasleo Disk Clone 5.2

Бесплатное приложение, которое позволяет вам перенести вашу ОС Windows на другой жесткий...

Отзывы о программе Sync Folders

Admin

Отзывов о программе Sync Folders 1.5.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв