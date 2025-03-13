File Transfer Manager — утилита, которая дает возможность контролировать процесс передачи данных на компьютерах. Позволяет быстро решать проблемы конфликтов файлов, с помощью автоматического переименования, что исключает перезапись или потерю данных. Программа помогает тем, кто часто работает с большим объемом данных, упростить процесс переноса файлов между дисками и устройствами. У File Transfer Manager простой и удобный интерфейс, подходит для новичков и опытных пользователей, высокая производительность и стабильная передача данных.

Основные возможности Aura File Transfer Manager: