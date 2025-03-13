File Transfer Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nothing-Just-a-Code
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51.57 Мб
|СКАЧАТЬ
File Transfer Manager — утилита, которая дает возможность контролировать процесс передачи данных на компьютерах. Позволяет быстро решать проблемы конфликтов файлов, с помощью автоматического переименования, что исключает перезапись или потерю данных. Программа помогает тем, кто часто работает с большим объемом данных, упростить процесс переноса файлов между дисками и устройствами. У File Transfer Manager простой и удобный интерфейс, подходит для новичков и опытных пользователей, высокая производительность и стабильная передача данных.
Основные возможности Aura File Transfer Manager:
- Автоматически решает конфликты файлов при передаче.
- Быстро интегрируется с Windows, без необходимости дополнительной настройки.
- Обеспечивает высокую скорость передачи файлов.
- Контроль процесса передачи данных
- Возможность управлять передачей файлов между различными дисками и устройствами
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую...
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими...
iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет...
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших...
Unreal Commander 3.57 (build 1497) / 4.21 beta 14 (build 1626)
Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander...
Функциональный файловый менеджер, предназначенный для комфортного просмотра,...
Отзывы о программе File Transfer Manager
Admin
Отзывов о программе File Transfer Manager 1.0.0 пока нет, можете добавить...