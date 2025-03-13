File Transfer Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51.57 Мб
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File Transfer Manager — утилита, которая дает возможность контролировать процесс передачи данных на компьютерах. Позволяет быстро решать проблемы конфликтов файлов, с помощью автоматического переименования, что исключает перезапись или потерю данных. Программа помогает тем, кто часто работает с большим объемом данных, упростить процесс переноса файлов между дисками и устройствами. У File Transfer Manager простой и удобный интерфейс, подходит для новичков и опытных пользователей, высокая производительность и стабильная передача данных. 

Основные возможности Aura File Transfer Manager: 

  • Автоматически решает конфликты файлов при передаче. 
  • Быстро интегрируется с Windows, без необходимости дополнительной настройки. 
  • Обеспечивает высокую скорость передачи файлов. 
  • Контроль процесса передачи данных 
  • Возможность управлять передачей файлов между различными дисками и устройствами 
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