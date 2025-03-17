Automobile Engineering Book для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Авто
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Размер:55.05 Мб
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Automobile Engineering Book — учебние с подробным и доступным описанием принципов роботы современных автомобилей. В учебнике подробно рассмотрены такие аспекты работы автомобилей, как принципы работы двигателей, трансмиссий, тормозных и рулевых систем, полезная информация по техобслуживанию и безопасности. 

Пособие будет полезно тем, кто интересуется автомобильной техникой, начинающим водителям и ученикам автошкол. Помогает разобраться, как устроены автомобили и понять, как их правильно его эксплуатировать. Кроме обширных теоретических знаниий в приложении также есть практические советы, которые помогут понять, как устранять неисправности. 

Основные возможности Automobile Engineering Book: 

  • Знакомит с устройством всех основных систем и узлов автомобиля. 
  • Содержит данные о типах и классификации автомобилей разных марок. 
  • Обьясняет принципы работы двигателей, трансмиссий, тормозных и электрических систем, а также систем зажигания. 
  • Рассказывает, как устранить распространенные неисправностям. 
  • Помогает в подготовке к сдаче теоретического экзамена в автошколе. 
  • Предоставляет полезную информацию по техобслуживанию и безопасности. 
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