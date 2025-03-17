Automobile Engineering Book для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Monolith publisher
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|55.05 Мб
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Automobile Engineering Book — учебние с подробным и доступным описанием принципов роботы современных автомобилей. В учебнике подробно рассмотрены такие аспекты работы автомобилей, как принципы работы двигателей, трансмиссий, тормозных и рулевых систем, полезная информация по техобслуживанию и безопасности.
Пособие будет полезно тем, кто интересуется автомобильной техникой, начинающим водителям и ученикам автошкол. Помогает разобраться, как устроены автомобили и понять, как их правильно его эксплуатировать. Кроме обширных теоретических знаниий в приложении также есть практические советы, которые помогут понять, как устранять неисправности.
Основные возможности Automobile Engineering Book:
- Знакомит с устройством всех основных систем и узлов автомобиля.
- Содержит данные о типах и классификации автомобилей разных марок.
- Обьясняет принципы работы двигателей, трансмиссий, тормозных и электрических систем, а также систем зажигания.
- Рассказывает, как устранить распространенные неисправностям.
- Помогает в подготовке к сдаче теоретического экзамена в автошколе.
- Предоставляет полезную информацию по техобслуживанию и безопасности.
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