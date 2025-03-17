Automobile Engineering Book — учебние с подробным и доступным описанием принципов роботы современных автомобилей. В учебнике подробно рассмотрены такие аспекты работы автомобилей, как принципы работы двигателей, трансмиссий, тормозных и рулевых систем, полезная информация по техобслуживанию и безопасности.

Пособие будет полезно тем, кто интересуется автомобильной техникой, начинающим водителям и ученикам автошкол. Помогает разобраться, как устроены автомобили и понять, как их правильно его эксплуатировать. Кроме обширных теоретических знаниий в приложении также есть практические советы, которые помогут понять, как устранять неисправности.

Основные возможности Automobile Engineering Book: