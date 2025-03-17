Finestray — утилита для управления стандартным принципом поведения сворачивания окон в Windows. С ее помощью можно выбирать, какие программы будут сворачиваться на панель задач, а какие в системный лоток (трей). Программа помогает избежать перегрузки панели задач и улучшить организацию рабочего пространства.

Приложение максимально простое для настройки. После первого запуска пользователю достаточно выбрать, куда будут сворачиваться программы: в системный лоток или в трей. Для удобства пользователя предусмотрены горячие клавиши.

Основные возможности Finestray: