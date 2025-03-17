Finestray для Windows
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Benbuck Nason
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 70 | Статистика
|Размер:
|598 Кб
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Finestray — утилита для управления стандартным принципом поведения сворачивания окон в Windows. С ее помощью можно выбирать, какие программы будут сворачиваться на панель задач, а какие в системный лоток (трей). Программа помогает избежать перегрузки панели задач и улучшить организацию рабочего пространства.
Приложение максимально простое для настройки. После первого запуска пользователю достаточно выбрать, куда будут сворачиваться программы: в системный лоток или в трей. Для удобства пользователя предусмотрены горячие клавиши.
Основные возможности Finestray:
- Предоставляет выбор места сворачивания приложений.
- Помогает разместить свернутые окна в трей или меню, или в обоих местах.
- Поддерживает горячие клавиши для быстрого сворачивания и восстановления окон.
- Дает возможность использовать дополнительные настройки: запуск с Windows и создание журнала.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс настройки.
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