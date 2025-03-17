Finestray для Windows

Описание
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Оценка: 3.25/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 70 | Статистика
Размер:598 Кб
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Finestray скриншот № 1

Finestray — утилита для управления стандартным принципом поведения сворачивания окон в Windows. С ее помощью можно выбирать, какие программы будут сворачиваться на панель задач, а какие в системный лоток (трей). Программа помогает избежать перегрузки панели задач и улучшить организацию рабочего пространства.

Приложение максимально простое для настройки. После первого запуска пользователю достаточно выбрать, куда будут сворачиваться программы: в системный лоток или в трей. Для удобства пользователя предусмотрены горячие клавиши.

Основные возможности Finestray:

  •     Предоставляет выбор места сворачивания приложений.
  •     Помогает разместить свернутые окна в трей или меню, или в обоих местах.
  •     Поддерживает горячие клавиши для быстрого сворачивания и восстановления окон.
  •     Дает возможность использовать дополнительные настройки: запуск с Windows и создание журнала.
  •     Удобный и интуитивно понятный интерфейс настройки.
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