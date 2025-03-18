Sleep Sounds для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18.86 Мб
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Sleep Sounds — приложение помогает повысить качества сна, снизить стресс и избавиться от тревожных мыслей с помощью различных звуков природы и белого шума. Дает возможность пользователям создавать индивидуальные комбинации звуков, помогает заглушить нежелательные шумы, такие как городской гул или храп и создавать спокойную атмосферу. 

Идеально подходит для тех, кто страдает от бессоницы, звона в ушах или стресса. Встроенный таймер помогает автоматически управлять временем проигрывания мелодий и напоминает, что пора ложиться спать. 

Основные возможности Sleep Sounds: 

  • Коллекция звуков природы, воды, белого шума и мелодий для медитации. 
  • Дает возможность создать индивидуальные сочетания звуков. 
  • Помогает блокировать нежелательные звуки, таких как шум улицы или храп. 
  • Управление воспроизведением звуков с помощью таймера сна. 
  • Управление уровнем громкости каждого звука в сочетаниях. 
  • Функция напоминания о времени, когда пора ложиться спать.
  • Работает без подключения к интернету.
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