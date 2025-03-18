Sleep Sounds — приложение помогает повысить качества сна, снизить стресс и избавиться от тревожных мыслей с помощью различных звуков природы и белого шума. Дает возможность пользователям создавать индивидуальные комбинации звуков, помогает заглушить нежелательные шумы, такие как городской гул или храп и создавать спокойную атмосферу.

Идеально подходит для тех, кто страдает от бессоницы, звона в ушах или стресса. Встроенный таймер помогает автоматически управлять временем проигрывания мелодий и напоминает, что пора ложиться спать.

Основные возможности Sleep Sounds: