Sleep Sounds для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18.86 Мб
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Sleep Sounds — приложение помогает повысить качества сна, снизить стресс и избавиться от тревожных мыслей с помощью различных звуков природы и белого шума. Дает возможность пользователям создавать индивидуальные комбинации звуков, помогает заглушить нежелательные шумы, такие как городской гул или храп и создавать спокойную атмосферу.
Идеально подходит для тех, кто страдает от бессоницы, звона в ушах или стресса. Встроенный таймер помогает автоматически управлять временем проигрывания мелодий и напоминает, что пора ложиться спать.
Основные возможности Sleep Sounds:
- Коллекция звуков природы, воды, белого шума и мелодий для медитации.
- Дает возможность создать индивидуальные сочетания звуков.
- Помогает блокировать нежелательные звуки, таких как шум улицы или храп.
- Управление воспроизведением звуков с помощью таймера сна.
- Управление уровнем громкости каждого звука в сочетаниях.
- Функция напоминания о времени, когда пора ложиться спать.
- Работает без подключения к интернету.
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Admin
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