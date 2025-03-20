Master Uninstaller — утилита для удаления нежелательных программ и блокировки процессов и служб на компьютере. Позволяет удалять несколько приложений одновременно, а также вычистить остаточные файлы, которые остаются в реестре системы после удаления программ. С помощью приложения можно удалить стандартные службы Windows, сторонние приложения или остаточное программное обеспечение. Если необходимо заблокировать определенные приложения, достаточно добавить такие приложения в «черный сисок», тогда они больше не смогут запускаться на компьютере.

Основные возможности Master Uninstaller: