Master Uninstaller для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1025.1005.219 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IPCMaster
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.08 Мб
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Master Uninstaller — утилита для удаления нежелательных программ и блокировки процессов и служб на компьютере. Позволяет удалять несколько приложений одновременно, а также вычистить остаточные файлы, которые остаются в реестре системы после удаления программ. С помощью приложения можно удалить стандартные службы Windows, сторонние приложения или остаточное программное обеспечение. Если необходимо заблокировать определенные приложения, достаточно добавить такие приложения в «черный сисок», тогда они больше не смогут запускаться на компьютере.
Основные возможности Master Uninstaller:
- Проводит полную очистку системы от нежелательных программ, чтобы улучшить производительность.
- Дает возможность удалять несколько программ одновременно, в том числе службы Windows и стандартные приложения системы.
- Находит и удаляет остаточные файлы, которые могут остаться после деинсталляции программ.
- Функция черного списка для блокировки постоянных приложений и инсталляторов.
- Простой и удобный интерфейс, подходит для пользователей с разным уровнем технических знаний.
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