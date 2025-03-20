Master Uninstaller для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1025.1005.219 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
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Размер:7.08 Мб
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Master Uninstaller — утилита для удаления нежелательных программ и блокировки процессов и служб на компьютере. Позволяет удалять несколько приложений одновременно, а также вычистить остаточные файлы, которые остаются в реестре системы после удаления программ. С помощью приложения можно удалить стандартные службы Windows, сторонние приложения или остаточное программное обеспечение. Если необходимо заблокировать определенные приложения, достаточно добавить такие приложения в «черный сисок», тогда они больше не смогут запускаться на компьютере. 

Основные возможности Master Uninstaller: 

  • Проводит полную очистку системы от нежелательных программ, чтобы улучшить производительность. 
  • Дает возможность удалять  несколько программ одновременно, в том числе службы Windows и стандартные приложения системы. 
  • Находит и удаляет остаточные файлы, которые могут остаться после деинсталляции программ. 
  • Функция черного списка для блокировки постоянных приложений и инсталляторов. 
  • Простой и удобный интерфейс, подходит для пользователей с разным уровнем технических знаний. 
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