My Car для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.276 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4.72 Мб
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My Car — приложение для учета состояния автомобиля. С его помощью удобно контролировать все аспекты эксплуатации автомобиля, следить за расходом топлива, затратами на обслуживание, а также добавлять заметки, фотографии и напоминания о важных событиях. Идеально подходит для владельцев авто, при необходимости можно вести учет нескольких транспортных средств. 

My Car предоставляет пользователям подробную статистику и дает возможность оценить не только экономию топлива, пробег, затраты, но и другие параметрамы, которые помогают принимать обоснованные решения при эксплуатации автомобиля. 

Основные возможности My Car: 

  • Контроль расхода топлива и затрат на авто. 
  • Возможность добавлять напоминания о важных событиях (ТО, замена масла и др.). 
  • Возможность добавлять фотографий (чеки, документы и т.д.). 
  • Поиск нужной информации по базе приложения о предыдущих заправках, ремонтах и обслуживании. 
  • Составление графиков для анализа: затрат на топливо, пробега, стоимости топлива и других ежемесячных расходов. 
  • Поддержка нескольких транспортных средств для контроля состояния каждого автомобиля. 
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