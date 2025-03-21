My Car для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.276 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KineApps Ltd
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4.72 Мб
|СКАЧАТЬ
My Car — приложение для учета состояния автомобиля. С его помощью удобно контролировать все аспекты эксплуатации автомобиля, следить за расходом топлива, затратами на обслуживание, а также добавлять заметки, фотографии и напоминания о важных событиях. Идеально подходит для владельцев авто, при необходимости можно вести учет нескольких транспортных средств.
My Car предоставляет пользователям подробную статистику и дает возможность оценить не только экономию топлива, пробег, затраты, но и другие параметрамы, которые помогают принимать обоснованные решения при эксплуатации автомобиля.
Основные возможности My Car:
- Контроль расхода топлива и затрат на авто.
- Возможность добавлять напоминания о важных событиях (ТО, замена масла и др.).
- Возможность добавлять фотографий (чеки, документы и т.д.).
- Поиск нужной информации по базе приложения о предыдущих заправках, ремонтах и обслуживании.
- Составление графиков для анализа: затрат на топливо, пробега, стоимости топлива и других ежемесячных расходов.
- Поддержка нескольких транспортных средств для контроля состояния каждого автомобиля.
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