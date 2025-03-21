My Car — приложение для учета состояния автомобиля. С его помощью удобно контролировать все аспекты эксплуатации автомобиля, следить за расходом топлива, затратами на обслуживание, а также добавлять заметки, фотографии и напоминания о важных событиях. Идеально подходит для владельцев авто, при необходимости можно вести учет нескольких транспортных средств.

My Car предоставляет пользователям подробную статистику и дает возможность оценить не только экономию топлива, пробег, затраты, но и другие параметрамы, которые помогают принимать обоснованные решения при эксплуатации автомобиля.

Основные возможности My Car: