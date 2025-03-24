BabySleep для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
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Размер:4.99 Мб
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BabySleep — приложение, которое помогает родителям уложить ребенка спать с помощью монотонных расслабляющих звуков. Если малыш плачет, несмотря на то, что он сыт, у него чистый подгузник и нет других очевидных проблем, возможно он не может расслабиться. В таком случае, помочь заснуть ребенку могут классические низкочастотные звуки, которые создают комфортную и спокойную атмосферу для сна. 

В базе BabySleep собрано множество звуков, имитирующих те, которые можно услышать в повседневной жизни. Таким образом создается привычная среда, в которой ребенку легче расслабиться и заснуть.

Основные возможности BabySleep:

  • Обширная база монотонных низкочастотных звуков.
  • Установка таймера для автоматической остановки звука через заданное время.
  • Удобное использование: просто положите телефон рядом с ребенком и включите звук.
  • Помогает создать спокойную атмосферу, способствующую быстрому засыпанию.
  • Безопасность для ребенка: звуки низкой частоты не вредят слуху малыша.
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