BabySleep для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Petr Nálevka (Urbandroid)
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.99 Мб
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BabySleep — приложение, которое помогает родителям уложить ребенка спать с помощью монотонных расслабляющих звуков. Если малыш плачет, несмотря на то, что он сыт, у него чистый подгузник и нет других очевидных проблем, возможно он не может расслабиться. В таком случае, помочь заснуть ребенку могут классические низкочастотные звуки, которые создают комфортную и спокойную атмосферу для сна.
В базе BabySleep собрано множество звуков, имитирующих те, которые можно услышать в повседневной жизни. Таким образом создается привычная среда, в которой ребенку легче расслабиться и заснуть.
Основные возможности BabySleep:
- Обширная база монотонных низкочастотных звуков.
- Установка таймера для автоматической остановки звука через заданное время.
- Удобное использование: просто положите телефон рядом с ребенком и включите звук.
- Помогает создать спокойную атмосферу, способствующую быстрому засыпанию.
- Безопасность для ребенка: звуки низкой частоты не вредят слуху малыша.
Приложение помогает повысить качество сна с помощью звуков природы, воды и белого шума....
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