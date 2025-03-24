BabySleep — приложение, которое помогает родителям уложить ребенка спать с помощью монотонных расслабляющих звуков. Если малыш плачет, несмотря на то, что он сыт, у него чистый подгузник и нет других очевидных проблем, возможно он не может расслабиться. В таком случае, помочь заснуть ребенку могут классические низкочастотные звуки, которые создают комфортную и спокойную атмосферу для сна.

В базе BabySleep собрано множество звуков, имитирующих те, которые можно услышать в повседневной жизни. Таким образом создается привычная среда, в которой ребенку легче расслабиться и заснуть.

Основные возможности BabySleep: