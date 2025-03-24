AUTO THEME для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|unalignedcoder
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26 Кб
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AUTO THEME — сценарий PowerShell, который может автоматически менять темы и фон рабочего стола Windows в зависимости от времени суток или установленного расписания. Для работы с программой нужны базовые знания по основами программирования и настройкой системы, так как потребуется отредактировать сценарий и конфигурацию задач.
Скрипт позволяет сделать адаптацию тем и фона автоматическими, без необходимости вручную вносить изменения в реестр. Он также предоставляет возможность настройки задач через планировщик задач Windows, что делает процесс управления темами гибким и удобным. Без подключения к интернету, программа дает возможность настроить смену тем в определенные часы.
Основные возможности AUTO THEME:
- Настройка смены темы и фона рабочего стола в зависимости от времени суток или установленного расписания.
- Содержит интуитивно понятное изменение темы и фона с помощью заранее подготовленных конфигураций.
- Использует файлы .theme без необходимости редактировать реестра.
- Работает, как в автономном режиме, так и с подключением к Интернету на основе данных о восходе и заходе солнца в регионе.
- Удобство использования, но требует знаний о базовых принципах настройки системы и программирования.
- Настройка сценария через планировщик задач Windows.
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