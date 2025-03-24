AUTO THEME — сценарий PowerShell, который может автоматически менять темы и фон рабочего стола Windows в зависимости от времени суток или установленного расписания. Для работы с программой нужны базовые знания по основами программирования и настройкой системы, так как потребуется отредактировать сценарий и конфигурацию задач.

Скрипт позволяет сделать адаптацию тем и фона автоматическими, без необходимости вручную вносить изменения в реестр. Он также предоставляет возможность настройки задач через планировщик задач Windows, что делает процесс управления темами гибким и удобным. Без подключения к интернету, программа дает возможность настроить смену тем в определенные часы.

Основные возможности AUTO THEME: