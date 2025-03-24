AUTO THEME для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26 Кб
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AUTO THEME — сценарий PowerShell, который может автоматически менять темы и фон рабочего стола Windows в зависимости от времени суток или установленного расписания. Для работы с программой нужны базовые знания по основами программирования и настройкой системы, так как потребуется отредактировать сценарий и конфигурацию задач. 

Скрипт позволяет сделать адаптацию тем и фона автоматическими, без необходимости вручную вносить изменения в реестр. Он также предоставляет возможность настройки задач через планировщик задач Windows, что делает процесс управления темами гибким и удобным. Без подключения к интернету, программа дает возможность настроить смену тем в определенные часы.

Основные возможности AUTO THEME:

  • Настройка смены темы и фона рабочего стола в зависимости от времени суток или установленного расписания.
  • Содержит интуитивно понятное изменение темы и фона с помощью заранее подготовленных конфигураций.
  • Использует файлы .theme без необходимости редактировать реестра.
  • Работает, как в автономном режиме, так и с подключением к Интернету на основе данных о восходе и заходе солнца в регионе.
  • Удобство использования, но требует знаний о базовых принципах настройки системы и программирования.
  • Настройка сценария через планировщик задач Windows.
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