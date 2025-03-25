Firewall Rule Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|B0rx
|Категория:
|Учет и контроль трафика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.04 Мб
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Firewall Rule Creator — утилита, с помощью которой легко и просто управлять правилами брандмауэра Windows без использования меню и встроенных опций в настройках системы. Простой и понятный интерфейс дает возможность заблокировать или разрешить любому приложению доступ в интернет в одном окне.
Также с помощью дополнительных настроек можно выбрать, где именно будет применяться правило доступа, при использовании разных типов сетей: «Domain», «Private» или «Public». Например, можно настроить блокировку программы в публичных сетях, но разрешить доступ к интернету в домашней или рабочей сети.
Основные возможности Firewall Rule Creator:
- Упрощает настройку правил брандмауэра Windows.
- Интуитивно понятный и простой интерфейс.
- Настройка правил для входящих и исходящих соединений.
- Возможность применения правила к одному из трех профилей: Domain, Private или Public.
- Удобство в использовании, особенно для пользователей, которые не хотят углубляться в сложные параметры брандмауэра.
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