Firewall Rule Creator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Учет и контроль трафика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.04 Мб
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Firewall Rule Creator — утилита, с помощью которой легко и просто управлять правилами брандмауэра Windows без использования меню и встроенных опций в настройках системы. Простой и понятный интерфейс дает возможность заблокировать или разрешить любому приложению доступ в интернет в одном окне. 

Также с помощью дополнительных настроек можно выбрать, где именно будет применяться правило доступа, при использовании разных типов сетей: «Domain», «Private» или «Public». Например, можно настроить блокировку программы в публичных сетях, но разрешить доступ к интернету в домашней или рабочей сети.

Основные возможности Firewall Rule Creator:

  • Упрощает настройку правил брандмауэра Windows.
  • Интуитивно понятный и простой интерфейс.
  • Настройка правил для входящих и исходящих соединений.
  • Возможность применения правила к одному из трех профилей: Domain, Private или Public.
  • Удобство в использовании, особенно для пользователей, которые не хотят углубляться в сложные параметры брандмауэра.
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