Firewall Rule Creator — утилита, с помощью которой легко и просто управлять правилами брандмауэра Windows без использования меню и встроенных опций в настройках системы. Простой и понятный интерфейс дает возможность заблокировать или разрешить любому приложению доступ в интернет в одном окне.

Также с помощью дополнительных настроек можно выбрать, где именно будет применяться правило доступа, при использовании разных типов сетей: «Domain», «Private» или «Public». Например, можно настроить блокировку программы в публичных сетях, но разрешить доступ к интернету в домашней или рабочей сети.

Основные возможности Firewall Rule Creator: