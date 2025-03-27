Amazon Seller для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amazon Mobile LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20.58 Мб
|СКАЧАТЬ
Amazon Seller — приложение для продавцов на платформе Amazon. Дает доступ к полному переченю необходимых функций: управление учетной записью и инвентрем, отслеживание заказов, анализ информации о продажах и рекламных кампаниях в любое время и в любом месте.
Amazon Seller помогает продавцам быть в курсе актуальной информации о заказах, возвратах, инвентаре и быстро реагировать на изменения. Программа является удобным и необходимым инструментом для успешного ведения бизнеса на Amazon.
Основные возможности Amazon Seller:
- Доступ к данным о продажах, конверсиях и трендах в режиме реального времени.
- Возможность создавать и редактировать товары в каталоге Amazon.
- Доступ к инвентарю, возможность управлять запасами и следить за статусом товаров в системе Fulfillment by Amazon (FBA).
- Уведомления о новых заказах, возможность подтвердить поставку, управлять возвратами товаров и средств.
- Анализ эффективности рекламных кампаний, управление бюджетами и ключевыми словами.
- Настройка шаблонов быстрых ответов на сообщения от покупателей.
- Съемка и обработка изображений товаров прямо с мобильного телефона.
- Прямая связь со службой поддержки Amazon, чтобы быстро решать возникающие вопросы.
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Admin
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