Amazon Seller — приложение для продавцов на платформе Amazon. Дает доступ к полному переченю необходимых функций: управление учетной записью и инвентрем, отслеживание заказов, анализ информации о продажах и рекламных кампаниях в любое время и в любом месте.

Amazon Seller помогает продавцам быть в курсе актуальной информации о заказах, возвратах, инвентаре и быстро реагировать на изменения. Программа является удобным и необходимым инструментом для успешного ведения бизнеса на Amazon.

Основные возможности Amazon Seller: