Amazon Seller для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20.58 Мб
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Amazon Seller — приложение для продавцов на платформе Amazon. Дает доступ к полному переченю необходимых функций: управление учетной записью и инвентрем, отслеживание заказов, анализ информации о продажах и рекламных кампаниях в любое время и в любом месте.

Amazon Seller помогает продавцам быть в курсе актуальной информации о заказах, возвратах, инвентаре и быстро реагировать на изменения. Программа является удобным и необходимым инструментом для успешного ведения бизнеса на Amazon.

Основные возможности Amazon Seller:

  • Доступ к данным о продажах, конверсиях и трендах в режиме реального времени.
  • Возможность создавать и редактировать товары в каталоге Amazon.
  • Доступ к инвентарю, возможность управлять запасами и следить за статусом товаров в системе Fulfillment by Amazon (FBA).
  • Уведомления о новых заказах, возможность подтвердить поставку, управлять возвратами товаров и средств.
  • Анализ эффективности рекламных кампаний, управление бюджетами и ключевыми словами.
  • Настройка шаблонов быстрых ответов на сообщения от покупателей.
  • Съемка и обработка изображений товаров прямо с мобильного телефона.
  • Прямая связь со службой поддержки Amazon, чтобы быстро решать возникающие вопросы.
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