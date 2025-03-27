Ashampoo ANALOG #5 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $60
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.21.04122 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ashampoo GmbH and Co KG
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|917 Кб
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Ashampoo ANALOG #5 — редактор для обработки фотографий, с помощью которого легко создать винтажные изображений с эффектами старой фотопленки: зернистостью, выцветанием и другими аспектами. В приложении есть функция предварительного просмотра, где можно сравнить результаты применения разных фильтров.
Также у редактора широкий выбор инструментов редактирования, таких как настройка экспозиции, яркости, резкости и других параметров. Ashampoo ANALOG #5 работает на базе ИИ, что позволяет повысить качество фотографий, удалить шум и откорректировать цвета, а также использовать денуазинг, регулировку тонов, четкость и динамику.
Основные возможности Ashampoo ANALOG #5:
- Широкий выбор пресетов и шаблонов для эффекта старой фотопленки и винтажного стиля.
- Более 150 фильтров для коррекции цвета, подавления шума, оптимизации изображений и художественных эффектов.
- Предварительный просмотр изменений и сравнение разных фильтров.
- Возможность регулировать экспозицию, резкость, контраст, цвета и другие параметров.
- Инструменты для изменения цвета, создания масок и защиты определенных областей изображения.
- Возможность редактирования фотографий в формате Raw.
- Автоматическая обработка фотографий с использованием ИИ.
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