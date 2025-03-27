Ashampoo ANALOG #5 — редактор для обработки фотографий, с помощью которого легко создать винтажные изображений с эффектами старой фотопленки: зернистостью, выцветанием и другими аспектами. В приложении есть функция предварительного просмотра, где можно сравнить результаты применения разных фильтров.

Также у редактора широкий выбор инструментов редактирования, таких как настройка экспозиции, яркости, резкости и других параметров. Ashampoo ANALOG #5 работает на базе ИИ, что позволяет повысить качество фотографий, удалить шум и откорректировать цвета, а также использовать денуазинг, регулировку тонов, четкость и динамику.

Основные возможности Ashampoo ANALOG #5: