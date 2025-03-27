Ashampoo ANALOG #5 для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $60
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.21.04122 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:917 Кб
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Ashampoo ANALOG #5 — редактор для обработки фотографий, с помощью которого легко создать винтажные изображений с эффектами старой фотопленки: зернистостью, выцветанием и другими аспектами. В приложении есть функция предварительного просмотра, где можно сравнить результаты применения разных фильтров. 

Также у редактора широкий выбор инструментов редактирования, таких как настройка экспозиции, яркости, резкости и других параметров. Ashampoo ANALOG #5 работает на базе ИИ, что позволяет повысить качество фотографий, удалить шум и откорректировать цвета, а также использовать денуазинг, регулировку тонов, четкость и динамику.

Основные возможности Ashampoo ANALOG #5:

  • Широкий выбор пресетов и шаблонов для эффекта старой фотопленки и винтажного стиля.
  • Более 150 фильтров для коррекции цвета, подавления шума, оптимизации изображений и художественных эффектов.
  • Предварительный просмотр изменений и сравнение разных фильтров.
  • Возможность регулировать экспозицию, резкость, контраст, цвета и другие параметров.
  • Инструменты для изменения цвета, создания масок и защиты определенных областей изображения.
  • Возможность редактирования фотографий в формате Raw.
  • Автоматическая обработка фотографий с использованием ИИ.
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Отзывы о программе Ashampoo ANALOG #5

Admin

Отзывов о программе Ashampoo ANALOG #5 5.21.04122 пока нет, можете добавить...

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